Dr.Web Family Security — новое мобильное приложение от «Доктор Веб» для цифровой безопасности всей семьи

Компания «Доктор Веб» выпустила новое приложение Dr.Web Family Security, разработанное специально для всей семьи. С ним можно создавать безопасную цифровую среду для защиты близких от мошеннических действий и реализации здоровых отношений с гаджетами у детей. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб»

Dr.Web Family Security решает самые наболевшие вопросы многих родителей. Дети и пожилые родственники будут под Благодаря функции определения местоположения пользователь Dr.Web Family Security будет знать, где они сейчас находятся. В случае утери или кражи, можно найти устройство по геолокации и удаленно заблокировать его. Ребенок научится умеренному использованию гаджетов и не столкнется с неприемлемым контентом. Приложение позволяет ограничить время просмотра соцсетей и онлайн-игр, поддерживая здоровый режим дня и охраняя детскую психику. Фильтрация звонков и SMS ограничит ваших близких от SMS-спама и мошеннических звонков.

Функции приложения: отслеживание активности зависимых устройств в режиме онлайн; установление лимита проводимого в приложениях времени; определение местоположения устройств; фильтрация входящих звонков и SMS; контроль доступа к интернет-ресурсам; ограничение доступа к выбранным приложениям; немедленная блокировка и удаление данных с устройств при их потере или краже.