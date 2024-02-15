Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Пользователю
|

Dr.Web Family Security — новое мобильное приложение от «Доктор Веб» для цифровой безопасности всей семьи

Компания «Доктор Веб» выпустила новое приложение Dr.Web Family Security, разработанное специально для всей семьи. С ним можно создавать безопасную цифровую среду для защиты близких от мошеннических действий и реализации здоровых отношений с гаджетами у детей. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб»

Dr.Web Family Security решает самые наболевшие вопросы многих родителей. Дети и пожилые родственники будут под Благодаря функции определения местоположения пользователь Dr.Web Family Security будет знать, где они сейчас находятся. В случае утери или кражи, можно найти устройство по геолокации и удаленно заблокировать его. Ребенок научится умеренному использованию гаджетов и не столкнется с неприемлемым контентом. Приложение позволяет ограничить время просмотра соцсетей и онлайн-игр, поддерживая здоровый режим дня и охраняя детскую психику. Фильтрация звонков и SMS ограничит ваших близких от SMS-спама и мошеннических звонков.

Функции приложения: отслеживание активности зависимых устройств в режиме онлайн; установление лимита проводимого в приложениях времени; определение местоположения устройств; фильтрация входящих звонков и SMS; контроль доступа к интернет-ресурсам; ограничение доступа к выбранным приложениям; немедленная блокировка и удаление данных с устройств при их потере или краже.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

В ядро Linux хотят внедрить «фишку», которой не было в нем 33 года

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Началась кампания по захвату аккаунтов в Microsoft Azure. Основная цель - высокопоставленные управленцы.

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще