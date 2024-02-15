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Итоги взаимодействия «Системы-112» Удмуртии и системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

С начала 2024 г. уже 145 аварийных вызовов, а за минувшие четыре года 3000 сообщений от автомобилистов поступило в «Систему-112» Удмуртской Республики через «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом экстренные службы за считанные секунды получили в цифровом виде важнейшие данные для ускорения оказания помощи: точные координаты происшествий, направление движения и общие характеристики автомобилей. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Информация о классе транспортного средства, в частности, помогает точнее спрогнозировать число возможных пострадавших, а данные о типе используемого топлива позволяет спасателям подготовить заранее решение по локализации возможного возгорания.

Все чаще «ЭРА-ГЛОНАСС» становится инструментом взаимопомощи на дороге. Более 5% вызовов приходится на автомобилистов, которые нажали кнопку SOS, когда стали очевидцами различных происшествий в пути, увидели, например, что водителю в попутной машине стало плохо.

Специалисты республиканской «Системы-112» рассказали об истории, когда пятилетняя девочка, которую родители оставили в машине на несколько часов, самостоятельно нажала кнопку SOS. Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», успокоив испугавшегося ребенка, перевел вызов в экстренные службы, которые оперативно пришли на помощь.

«Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Системы-112» во всех регионах России ежегодно помогает спасать тысячи человеческих жизней. С территории Удмуртии передано экстренным службам более 3 тыс. вызовов автомобилистов, а в Приволжском федеральном округе - свыше 69 тыс. сообщений. 80% вызовов поступили в автоматическом режиме при тяжелых авариях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь. Госинформсистема позволяет с максимальной эффективностью соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первого часа после аварии, кратно повышает возможность спасения пострадавших людей», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

***

«ЭРА-ГЛОНАСС» интегрирована со всеми действующими в стране «Системами-112». К госинформсистеме подключено более 10,4 млн транспортных средств. «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 350 тыс. аварийных вызовов.

«ЭРА-ГЛОНАСС» запущена в 2015 г. Устройства вызова экстренных оперативных служб или кнопки SOS, подключаемые к госинформсистеме, являются обязательной частью конструкций всех производимых в России и ввозимых в страну автомобилей.

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