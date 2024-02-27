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IXcellerate прошла проверку на информационную безопасность: компания сертифицирована по стандарту ISO/IEC 27001

IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, подтвердил высокий уровень безопасности своих услуг: по итогам внешнего аудита компания получила сертификат соответствия своей системы менеджмента по информационной безопасности (ИБ) международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Аудитором выступил TÜV – один из самых известных сертифицирующих центров в мире. Об этом CNews сообщили представители IXcellerate.

Требования стандарта ISO/IEC 27001:2022 по отношению к дата-центрам распространяются на услугу по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования клиентов в ЦОД (colocation) и сбор информации об использовании услуг и их тарификации (биллинг). Это ключевые для бизнеса IXcellerate процессы, на которые оказывают существенное влияние требования по обеспечению ИБ и доступности информационных ресурсов.

Чтобы пройти аудит на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2022, компания должна: вовлекать сотрудников в процессы обеспечения информационной безопасности, проводить обучение и поддерживать их высокую квалификацию; применять различные организационные и технические меры по обеспечению ИБ с использованием передовых технологий и мировых практик противодействия угрозам; снижать риски в области ИБ и т. д.

По итогам аудита сертифицирующий центр TÜV подтвердил, что IXcellerate выполняет все необходимые требования, оказывает услуги в полном соответствии с законодательством России и обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность полученной информации для сотрудников, клиентов, контрагентов, посетителей и других лиц, участвующих в операционной деятельности компании.

ISO/IEC 27001:2022 – это уже третий сертификат, выданный IXcellerate Международной организацией по стандартизации (ISO). Свой первый сертификат на соответствие ISO 9001 (система менеджмента качества) компания получила еще в 2013 г. и с тех пор регулярно его обновляет. Также в ее арсенале действующий сертификат ISO 45001:2018 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья).

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate: «Наш бизнес зависит от множества факторов, требующих исключительного внимания к вопросам информационной безопасности. Мы работаем на фоне постоянного роста киберугроз, и наша задача – несмотря ни на что обеспечивать непрерывность предоставления услуг и конфиденциальность данных наших клиентов, ведь от этого зависит их конкурентоспособность. Сертификация – это неотъемлемый элемент нашей репутации и подтверждение нашей готовности к технологическому партнерству при любом уровне требований со стороны клиентов».

Сертификат действует в течение трех лет до декабря 2026 г. В дальнейших планах компании – повышение уровня ИБ и ежегодное проведение внутреннего и внешнего аудитов для подтверждения соответствия требованиям стандарта.

***

IXcellerate — оператор сети коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощности в зависимости от потребностей клиентов. Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в Москве (Северный и Южный кампусы). Технические возможности всех машзалов IXcellerate позволяют размещать комплексные решения любой степени сложности, в том числе высоконагруженные сервера и инфраструктуру для сверхплотных вычислений с нагрузкой до 50кВт на стойку.

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