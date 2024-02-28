Эксперт АО «ГЛОНАСС» представил ландшафт угроз для транспортной кибербезопастности

Директор департамента по работе со специальными потребителями АО «ГЛОНАСС» Вячеслав Иванюк рассказал о росте числа и масштаба киберугроз для подключенного транспорта.

«Стремительное развитие технологий, увеличение числа мобильных приложений и сервисов повышает за собой число совершаемых кибератак, в том числе и на транспортные системы. В международном репозитории уязвимостей от MITRA уже зарегистрировано более 1500 уязвимостей для подключенного транспорта. АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГУП НАМИ и ведущими вендорами российского рынка ИБ разрабатывает национальную платформу кибербезопасности для подключенных транспортных средств на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — сказал Вячеслав Иванюк.

Платформа кибербезопасности для транспортных средств на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит защитить данные владельцев государственных и коммерческих автопарков в России, повысить безопасность эксплуатации пассажирского и грузового транспорта за счет своевременного обнаружения кибератак. Создание платформы позволит снизить такие угрозы для современных машин, как: удаленная блокировка транспортных средств, перехват управления во время движения, подмена информации и обновление программного обеспечения без уведомления водителей и ряд других. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Проблема не только в том, что растет число уязвимостей и кибератак на автомобили. Зарубежом происходит широкое внедрение средств защиты и развитие нормативно-технического регулирования, в то время как мы несколько отстаем от этих трендов. Автомобиль сегодня все чаще становится не просто подключенным, но и программно-определяемым. Это несет в себе новые вызовы и угрозы. Нужно оперативно реагировать», – сказал генеральный директор ООО «Технологии Безопасности Транспорта» Владимир Педанов.

На базе разрабатываемой платформы создается национальный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства – Vehicle Security Operation Center (VSOC). Он позволит оперативно уведомлять об атаках, предоставлять информацию для реагирования на инциденты в масштабах организаций, автопроизводителей и страны в целом.