Positive Technologies: в 2023 г. транспортная отрасль вошла в топ-10 наиболее атакуемых

Компания Positive Technologies выпустила исследование киберугроз транспортной отрасли в 2023 году, в котором рассказала о недопустимых для сектора событиях. Среди методов злоумышленников самыми популярными эксперты назвали атаки с использованием вредоносного ПО (35%), эксплуатацию уязвимостей (18%) и атаки на цепочку поставок (8%). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«За последние годы транспортный сектор подвергся цифровой трансформации, — отметила Екатерина Снегирева, старший аналитик Positive Technologies. — Это существенно повлияло на эффективность работы организаций и на удобство для пассажиров. Однако с ростом внедрения информационных технологий отрасль становится все более уязвимой для различных киберугроз, которые могут как нарушить работу отдельной компании, так и повлиять на экономику целого государства. По нашим данным, в 2023 г. количество успешных атак в мире на транспортную отрасль увеличилось на 36% по сравнению с 2022 г.».

В каждой третьей успешной атаке на отрасль (35% инцидентов) злоумышленники использовали вредоносное ПО, среди которого первое место занимают программы-шифровальщики. По мнению экспертов Positive Technologies, это ВПО является одним из наиболее мощных и в то же время доступных инструментов для нелегального заработка. Огромное количество видов шифровальщиков распространяется на теневых форумах в рамках программ RaaS (ransomware as a service, программа-вымогатель как услуга).

В некоторых успешных атаках (8%) злоумышленникам удалось нарушить работу систем с помощью компрометации доверенной стороны. Злоумышленники активно применяют этот метод атаки, поскольку многие организации пользуются услугами подрядчиков, в том числе имеющих слабую защиту. В связи с этим проще взломать именно компанию-поставщика услуг, чтобы впоследствии украсть данные целевой организации или получить доступ в ее сеть. Кроме того, взлом поставщика услуг может нарушить процессы функционирования компании, как в случае с массированной DDoS-атакой на систему бронирования Leonardo. Тогда в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») была затруднена регистрация в аэропортах на рейсы авиакомпании «Аэрофлот».

Недопустимые события, которые могут наступить в результате кибератаки на транспортные объекты, могут коснуться как отдельных компаний, так и целых отраслей. В качестве примеров недопустимых событий эксперты назвали:

– В железнодорожном сегменте: препятствование грузовым перевозкам и их блокирование, а также повреждение или уничтожение перевозимого груза (например, нефти, угля).

– В авиации: простой системы бронирования, сбой системы управления багажом и нарушение работы средств навигации.

– Для морских перевозок: вмешательство в процессы управления топливным складом или краном; атаки на систему управления погрузкой; захват системы управления балластом большого корабля, в результате воздействия на которую он может опрокинуться и затонуть.

– Для городской дорожной инфраструктуры и автотранспорта: нарушение работы информационного табло, светофоров, системы бронирования такси; атаки на системы управления транспортом.

«Для достижения киберустойчивости организации в первую очередь необходимо составить перечень недопустимых для отраслевого предприятия событий. Далее надо проанализировать, как то или иное событие может быть реализовано злоумышленником. После этого можно приступать к цифровой трансформации, направленной на усиление защиты технических и программных средств (устранение уязвимостей и небезопасных конфигураций, слабых паролей), обучение сотрудников, мониторинг и реагирование на инциденты, — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies. — Комплекс мер для обеспечения киберустойчивости технологической ИТ-инфраструктуры отраслевого предприятия на базе решения PT ICS позволит избежать наступления недопустимого события. Для проверки защищенности в организации могут быть проведены киберучения, когда моделируются потенциальные атаки на организацию и проверяется эффективность их выявления и реагирования на них. Одним из важных шагов по подтверждению высокого уровня киберустойчивости может стать запуск программы bug bounty, в том числе в формате реализации недопустимых событий».

***

Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.