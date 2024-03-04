Positive Technologies приглашает на стажировку молодых специалистов по кибербезопасности

Positive Technologies открыла новый набор на стажировку PT START для начинающих специалистов по ИТ и кибербезопасности. Участников ждут лекции, практикумы и интенсивы, которые проведут ведущие эксперты компании. Студенты с лучшими результатами по итогам обучения смогут пройти оплачиваемую стажировку в Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Проект открыт для студентов и выпускников вузов по специальностям «информационная безопасность», «информационные технологии» и других технических направлений. Большим плюсом для претендентов будет опыт участия в соревнованиях CTF, хакатонах и профильных олимпиадах.

Стажировка пройдет в три этапа: PT START Basic — базовое обучение в формате видеолекций и лабораторных семинаров. Участников ждут 116 часов практики, в конце — итоговый тест по пройденному материалу; PT START Intensive — интенсивы по основным направлениям стажировки: кибербезопасность, разработка и обеспечение качества (quality assurance). Участников научат работать с продуктами компании; PT START Internship — оплачиваемая стажировка в одном из отделов команд, которые участвуют в программе.

«Дефицит квалифицированных специалистов по кибербезопасности продолжает усугубляться в связи с ростом числа атак и широким использованием ИТ-технологий, требующих защиты, — сказал Ильдар Садыков, руководитель отдела обучения экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC). — Программа PT START направлена на развитие нового поколения профессионалов в сфере ИБ. На первой ступени мы проверяем и расширяем базовые знания, подмечаем области, которые привлекают студентов. В этом году мы дополнили программу первого этапа, разработали еще один модуль — DevOps и автоматизация. Знания по этому направлению — необходимая база по работе с контейнерами, оркестрацией, микросервисами и автоматизацией. И уже на втором этапе стажеры выбирают конкретное направление, которое им интересно, а наши эксперты делятся с ними опытом и кейсами. Третий шаг — закрепление знаний: стажеры практикуются в наших подразделениях и решают реальные задачи».

Обучение можно пройти онлайн, а оплачиваемую стажировку — как удаленно, так и в любом российском офисе Positive Technologies. Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку и пройти онлайн-тестирование до 14 марта 2024 г.

За два года существования программы PT START Basic обучение прошли около 3000 человек. С каждым потоком проект становится все более востребованным на рынке и внутри команды Positive Technologies:

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.