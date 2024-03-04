«Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных пунктах Красноярского края, Хакасии и Тувы

«Ростелеком» развернул систему видеонаблюдения за выборами Президента России, которые пройдут 15-17 марта 2024 г. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Красноярского края, республик Хакасии и Тывы специалисты установили 2162 IP-камеры — по две в каждой УИК. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Видеокамеры обладают высоким разрешением. В их угол обзора попадают рабочие места сотрудников избирательных комиссий, списки, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

«Чтобы обеспечить прозрачность и безопасность голосования, мы установили оборудование, которое в режиме реального времени контролирует все, что происходит в общественных зонах УИК. В кабинках для заполнения бюллетеней видеофиксация не ведется, этим соблюдается право избирателей на тайну голосования», — отметил Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Онлайн-трансляция будет идти по защищенным высокоскоростным каналам связи на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» в течение всех дней голосования. Доступ к нему будут иметь участники избирательного процесса, определенные ЦИК, — это зарегистрированные кандидаты, представители Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов России, территориальных и участковых избирательных комиссий, центров наблюдения, политических партий, а также уполномоченные по правам человека в субъектах России и представители Совета по правам человека. Видеозаписи будут храниться три месяца в центрах обработки данных «Ростелекома», где установлены новейшие системы защиты от хакерских атак.

«С 2012 г. “Ростелеком”, в том числе Красноярский филиал компании, организует видеонаблюдение на выборах всех уровней. Учитывая наш большой опыт, уверен, что и нынешнюю государственную задачу мы выполним на самом высоком уровне. До начала и во время выборов специалисты будут круглосуточно следить за работоспособностью оборудования. На случай каких-либо нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Видеотрансляция с УИК также пойдет в региональные Центры общественного наблюдения. Для удобства коллективного мониторинга «Ростелеком» установит в Красноярске, Абакане и Кызыле специальные видеостены, состоящие из нескольких ТВ-панелей.

«В Общественной палате Красноярского края традиционно будет работать Центр общественного наблюдения. Благодаря технологической поддержке “Ростелекома” мы сможем наблюдать за процессом голосования в реальном времени. Это сделает выборы максимально открытыми. Наша работа давно доказала свою эффективность и востребованность, как среди избирателей, так и среди кандидатов и их доверенных лиц, представителей партий, гражданских активистов и представителей силовых структур», — отметил Александр Паценко, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит число мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.