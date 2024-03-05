Bi.Zone представляет платформу для тренировок по киберзащите Bi.Zone Cyber Polygon Platform

На рынке труда в сфере кибербезопасности не хватает опытных специалистов. По данным Сбербанка, дефицит кадров составляет минимум 50 тысю человек и может продолжить расти.

Чтобы дать специалистам возможность оценить свои навыки, получить недостающие знания и повысить профессиональный уровень, Bi.Zone с 2019 г. проводит Cyber Polygon — мероприятие, сочетающее тренинг по кибербезопасности с международной онлайн-конференцией, где принимают участие первые лица государств и бизнес-лидеры.

В 2022 г. на основе заданий технического тренинга Bi.Zone запустила бесплатную платформу для тренировок, где попробовали свои силы пользователи из 27 стран. На базе этой платформы и была разработана Bi.Zone Cyber Polygon Platform. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone Cyber Polygon Platform создана, чтобы специалисты смогли в любое время проходить индивидуальные тренировки по форензике, анализу защищенности и мониторингу угроз, а организации при этом не тратили ресурсы на подготовку и проведение внутренних тренингов или регистрацию на внешние мероприятия.

Задания будут полезны специалистам по различным направлениям кибербезопасности, в первую очередь аналитикам всех линий SOC, специалистам по форензике, реагированию на инциденты и анализу вредоносного ПО (DFIRMA), а также специалистам по анализу и оценке компрометации инфраструктуры (compromise assessment).

Тренировочные сценарии новой платформы основаны на реальных инцидентах кибербезопасности и содержат набор последовательных задач, похожих на задания соревнований по этичному хакингу (CTF, capture the flag).

Все сценарии доступны по подписке, которую можно оформить на три месяца, а затем продлить. Участники не только решают задания, но и соревнуются за позиции в рейтинге, где отображаются уровень и достижения каждого пользователя. Кроме того, на платформе можно попробовать свои силы в рамках пробного сценария, для которого не требуется оформлять подписку.

Дмитрий Малинкин, руководитель направления киберучений, Bi.Zone: «Сейчас мы наблюдаем много курсов, мероприятий и других активностей с offensive-тематикой. При этом программ и ресурсов, нацеленных на подготовку тех, кто будет выстраивать защиту инфраструктуры — так называемой blue team, — не хватает. Мы хотим дать специалистам доступный инструмент для тренировки навыков киберзащиты. Но, кроме подготовки специалистов, есть еще и проблема оценки их навыков. Если раньше в этом помогали международные сертификаты, то с уходом иностранных игроков с российского рынка нужна новая система координат. Создавая Bi.Zone Cyber Polygon Platform, мы хотим предложить ресурс для тренировок, а в дальнейшем также и инструмент для оценки уровня любого специалиста».

В ближайшие планы по развитию платформы входят добавление новых сценариев и реализация новых механик defense и response, которые помогут охватить еще больше практических задач.

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.