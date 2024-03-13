«СерчИнформ FileAuditor» упростил управление доступом к файлам для реагирования на инциденты

«СерчИнформ» реализовала более удобный функционал работы с правами доступа в DCAP-системе FileAuditor. Появилась возможность отозвать права сразу у всех пользователей, если документ, например, обнаружен в неположенном месте. До тех пор, пока ИБ-служба не переместит его в безопасное хранилище, файл будет изолирован: пользователи не смогут открыть, переместить или скопировать его, внести в него правки. Таким образом, FileAuditor позволит ИБ-специалистам уделить достаточное время расследованию нарушения и его нейтрализации. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Новая функция называется «Стать эксклюзивным владельцем». Она передает права доступа к файлу только ИБ-специалисту, работающему с FileAuditor.

«Ранее в FileAuditor уже была возможность изменять права доступа, например, при помощи гибких контентных блокировок. Они позволяли запрещать работу с файлом в любом приложении, но не могли быстро изолировать файл, если было найдено нарушение. Сейчас же такая возможность появилась, причем в один клик и сразу для всех пользователей», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

Включить опцию можно из контекстного меню при выборе файла. При этом нужно убедиться, что у пользователей нет возможности повысить свои права доступа до уровня администратора, чтобы они не вернули доступ к выбранным файлам самостоятельно.

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). С 2019 г. вендор предоставляет сервис аутсорсинга ИБ, в 2023 г. запустил франшизу услуги.

Клиенты «СерчИнформ» – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.