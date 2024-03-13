Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ FileAuditor» упростил управление доступом к файлам для реагирования на инциденты

«СерчИнформ» реализовала более удобный функционал работы с правами доступа в DCAP-системе FileAuditor. Появилась возможность отозвать права сразу у всех пользователей, если документ, например, обнаружен в неположенном месте. До тех пор, пока ИБ-служба не переместит его в безопасное хранилище, файл будет изолирован: пользователи не смогут открыть, переместить или скопировать его, внести в него правки. Таким образом, FileAuditor позволит ИБ-специалистам уделить достаточное время расследованию нарушения и его нейтрализации. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Новая функция называется «Стать эксклюзивным владельцем». Она передает права доступа к файлу только ИБ-специалисту, работающему с FileAuditor.

«Ранее в FileAuditor уже была возможность изменять права доступа, например, при помощи гибких контентных блокировок. Они позволяли запрещать работу с файлом в любом приложении, но не могли быстро изолировать файл, если было найдено нарушение. Сейчас же такая возможность появилась, причем в один клик и сразу для всех пользователей», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

Включить опцию можно из контекстного меню при выборе файла. При этом нужно убедиться, что у пользователей нет возможности повысить свои права доступа до уровня администратора, чтобы они не вернули доступ к выбранным файлам самостоятельно.

***

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктурыСерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). С 2019 г. вендор предоставляет сервис аутсорсинга ИБ, в 2023 г. запустил франшизу услуги.

Клиенты «СерчИнформ» – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Юную россиянку посадили на два года. Она выманивала миллионы у пенсионеров по телефону

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще