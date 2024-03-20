DLBI: «Пробив» рекордно подорожал

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) провел ежегодное исследование рынка «пробива» – незаконного получения информации о транзакциях, собственности и тайне переговоров граждан, предоставляемых инсайдерами, имеющими в силу должностных полномочий доступ к такой информации. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

В рамках исследования были проанализированы предложения более 80 посредников, осуществляющих торговлю такого рода незаконными услугами, размещенные на теневых форумах в интернете, даркнете и телеграм-каналах.

Основной тенденцией 2023 г. стало резкое удорожание цены «пробива». Медианная стоимость этих услуг на черном рынке выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 г, а за все семь лет исследования этот показатель вырос в 18,5 раз.

При этом максимально (в 3,3 раза) подорожал «мобильный пробив», который стал дороже банковского и стоит в районе 90 тыс. руб. за ежемесячную детализацию звонков и сообщений. Лидерами по стоимости стали «Мегафон» и Tele2, цена на пробив абонентов которых колеблется в районе 100 тыс. руб.

Наиболее вероятной причиной этого можно назвать изменение способа незаконного получения данных. И детализация, и такие услуги как «вспышка» (определение местоположения абонента) в последнее время декларируются посредниками как выполняемые через инсайдеров в государственных структурах (так называемый «запрос через органы»), чем они и объясняют резкий рост цен.

Стоимость пробива клиентов банков в 2023 г. выросла на 51% после стагнации в 2022 г. При этом в отличие от и мобильного и «госпробива», доступ к банковским данным по-прежнему является самой нестабильной «услугой» черного рынка. По большинству небольших банков «пробива» нет в принципе или найти его крайне сложно. Предложения по тому или иному банку могут полностью отсутствовать, и фактически только по Сбербанкуу около 10 посредников предлагают данную «услугу», стоимость которой колеблется в районе 38–40 тыс. руб. за месячную выписку.

Стоимость «госпробива», эталоном которой выступает возможность получения информации о собственнике транспортного средства из ГИБДД, передвижения человека из системы «Розыск-Магистраль» и данные по всем выданным паспортам из АС «Российский паспорт», также выросла на 40%, но продолжает оставаться самой низкой на черном рынке и составляет около 2000 руб.

Как отметил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, все это свидетельствует о постепенном исправлении ситуации, как минимум, с инсайдерскими утечками данных.

«Лидируют в этом коммерческие структуры – в первую очередь, операторы связи, большинству из которых удалось побороть сначала массовые выгрузки данных, а затем практически прекратить и пробив через своих сотрудников. За ними подтягиваются и банки, многие из которых также смогли справиться с этой проблемой. Государственные структуры, как обычно, на последнем месте, однако рост цен на «запрос через органы» свидетельствует о том, что и там проблема решается», – сказал Ашот Оганесян.

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DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением недостатков реализации хранения, а также мониторинг предложений о продаже чувствительных данных на различных закрытых площадках, группах Telegram и мошеннических ресурсах в DarkNet.