Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision

Многофункциональный межсетевой экран (NGFW) «Континент 4» от компании «Код Безопасности» и продукты Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP), User and Entity Behavior Analysis (UEBA), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) и Next Generation SOAR (NG SOAR) прошли всестороннее тестирование, в результате которого была подтверждена их совместимость.

Интеграция NGFW Континент 4 и продуктов Security Vision позволит заказчикам:

получать события сетевой безопасности с межсетевых экранов и оперативно обнаруживать связанные инциденты и различные сетевые аномалии;

обеспечивать комплексную работу по мониторингу и реагированию на инциденты кибербезопасности;

повышать управляемость процессов информационной безопасности.

Интеграция включает в себя следующие взаимодействия:

события сетевой безопасности: Континент 4 отправляет данные в Security Vision, формат данных - syslog;

реагирование на инциденты: Security Vision выполняет блокировку на Континент 4 вредоносных IP посредством создания запрещающего правила фильтрации или добавления IP в существующую сетевую группу (которая уже используется в правилах фильтрации сетевого трафика).

Дополнительно реализованы команды управления сетевыми объектами (Хост, Группа, Сервис). Интеграция осуществляется через API Континент 4.

Помимо стандартного, успешно протестирован технический платформонезависимый вариант развертывания компонентов интеграции Континент 4 и продуктов Security Vision.

«Ключевыми параметрами ценности платформы автоматизации для рынка являются качественно отработанные интеграции с наиболее востребованными решениями. Интеграция решения «Континент 4» от компании «Код Безопасности» и продуктов Security Vision позволит обеспечить большее покрытие потребностей рынка благодаря комплексному подходу к инфраструктуре заказчика. Отработкой данной интеграции в «боевой» среде мы, буквально, положительно ответили на запрос заказчика и с уверенностью можем масштабировать данную практику», — отмечает руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision Марина Громова.

«NGFW это ключевая точка как для процесса обнаружения злоумышленника, так и для процесса реагирования. В рамках построения открытой экосистемы, для нас очень важно укреплять сотрудничество с ведущими разработчиками в этой сфере. Продуктами Securtiy Vision пользуются многие наши заказчики, и мы рады обеспечить дополнительную отдачу от их инвестиций», — рассказывает Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов, «Код Безопасности».