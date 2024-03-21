Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ КИБ» взял под контроль платформу TrueConf

Список программ, полностью контролируемых DLP-системой «СерчИнформ КИБ», пополнился российской платформой для видеоконференцсвязи и удаленной работы TrueConf. В зоне «видимости» КИБ – видеозвонки, пересылаемые сообщения, файлы. Отдельные операции в программе теперь можно ограничивать. Например, работают блокировки отправки текста и файлов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Блокировки работают по содержимому документов и сообщений, а также по атрибутам передаваемых файлов: типу, размеру, имени, расположению, наличию меток конфиденциальности и др. Они настраиваются в административной консоли КИБ – чтобы включить полный запрет, достаточно проставить «галочки» напротив иконки TrueConf в общем списке. Затем условия блокировки можно уточнить для отдельных пользователей или групп, ПК и т.д.

TrueConf дополнила перечень из более 30 решений отечественных вендоров, включая облака, офисные пакеты и бизнес-платформы, которые «СерчИнформ» поддержал с 2022 г. в ходе идущего у заказчиков импортозамещения. Например, ранее компания сообщала, что DLP взяла под полный контроль сервис ГКС (ранее АРМ ГС), на котором строится внутренняя коммуникация на рабочих местах государственных служащих.

***

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России. С 2019 г. развивает сервис аутсорсинга внутренней ИБ, в 2023 г. запустил франшизу ИБ-аутсорсинга по стандартам «СерчИнформ», имеет 90+ партнеров в России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Самый распространенный, но редко вспоминаемый троян-шифровальщик научился отвлекать внимание защитного ПО

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Любителям скачивать пиратский софт в GitHub подсовывали троян, крадущий данные

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще