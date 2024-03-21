«СерчИнформ КИБ» взял под контроль платформу TrueConf

Список программ, полностью контролируемых DLP-системой «СерчИнформ КИБ», пополнился российской платформой для видеоконференцсвязи и удаленной работы TrueConf. В зоне «видимости» КИБ – видеозвонки, пересылаемые сообщения, файлы. Отдельные операции в программе теперь можно ограничивать. Например, работают блокировки отправки текста и файлов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Блокировки работают по содержимому документов и сообщений, а также по атрибутам передаваемых файлов: типу, размеру, имени, расположению, наличию меток конфиденциальности и др. Они настраиваются в административной консоли КИБ – чтобы включить полный запрет, достаточно проставить «галочки» напротив иконки TrueConf в общем списке. Затем условия блокировки можно уточнить для отдельных пользователей или групп, ПК и т.д.

TrueConf дополнила перечень из более 30 решений отечественных вендоров, включая облака, офисные пакеты и бизнес-платформы, которые «СерчИнформ» поддержал с 2022 г. в ходе идущего у заказчиков импортозамещения. Например, ранее компания сообщала, что DLP взяла под полный контроль сервис ГКС (ранее АРМ ГС), на котором строится внутренняя коммуникация на рабочих местах государственных служащих.

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России. С 2019 г. развивает сервис аутсорсинга внутренней ИБ, в 2023 г. запустил франшизу ИБ-аутсорсинга по стандартам «СерчИнформ», имеет 90+ партнеров в России.