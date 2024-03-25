Компания «Гладиаторы ИБ» оказывает услуги по выявлению ИБ-инцидентов на базе «СерчИнформ SIEM»

Системный интегратор «Гладиаторы ИБ» и «СерчИнформ» объявили о партнерстве. Интегратор будет предоставлять заказчикам услугу по предупреждению ИБ-инцидентов и укреплению информационной безопасности ИТ-инфраструктуры с помощью «СерчИнформ SIEM». Специалисты компании «Гладиаторы ИБ» помогают клиентам реализовывать под ключ ИТ- и ИБ-проекты. Системный интегратор специализируется на сетевых технологиях и связанных с ними ИБ-решениях. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Последние несколько лет заказчики активно внедряли базовые инструменты защиты, теперь им необходимо получать объективную картину о фактической защищенности информационных систем. В этих условиях возрастает актуальность задач, связанных с внедрением SIEM-систем. Однако не у всех заказчиков в штате есть специалисты с нужными компетенциями. Мы получали десятки запросов от потенциальных заказчиков, которые планируют внедрять SIEM и рассматривают варианты работы с системой, в том числе сервисные. Теперь наши ИБ-аналитики могут взять на себя эти задачи», – сказал Дмитрий Ушаков, генеральный директор «Гладиаторы ИБ».

Наличие специалистов в области кибербезопасности позволяет компании «Гладиаторы ИБ» оказывать заказчикам полный спектр услуг с применением «СерчИнформ SIEM»: внедрение, подключение коннекторов, настройка правил корреляции, разбор событий безопасности, мониторинг инцидентов.

«Чтобы обезопасить организацию от ИБ-рисков, необходимы комплексные решения для защиты от внешних и внутренних угроз. Одним из таких инструментов защиты выступает «СерчИнформ SIEM» – система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности. Наша SIEM обрабатывает большой поток событий информационной безопасности, анализирует их, выявляет инциденты в соответствии с правилами, детектирует угрозы путем выявления корреляций событий и/или инцидентов. Однако SIEM не может работать автономно, необходимы специалисты, которые будут анализировать события, расследовать инциденты, донастраивать правила корреляции и др. ИБ-аналитики наших партнеров предоставят заказчикам необходимую экспертизу и помогут выстроить эффективную защиту», – отметил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

«СерчИнформ» – понятный для нас производитель с надежной репутацией на рынке информационной безопасности. Мы получаем экспертизу, прозрачную обратную связь и оперативную техническую поддержку. Партнерские взаимоотношения с одним из лидеров рынка ИБ позволили нам расширить спектр оказываемых услуг», – дополнил Дмитрий Ушаков, генеральный директор «Гладиаторы ИБ».

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Ее клиенты – более 4000 компаний по всей России и в 20+ странах мира.

«Гладиаторы ИБ» – специализированный системный интегратор. Основная специализация компании – сетевые технологии и связанные с ними решения по информационной безопасности.