Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Благодаря Сбербанку задержан лидер ОПГ, занимавшейся неправомерным оборотом банковских карт

Сбербанк помог пресечь деятельность преступной группы, участники которой организовали типографию по выпуску поддельных киргизских ID-паспортов для оформления по ним банковских карт. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Благодаря совместной работе сотрудников Сбербанка и органов внутренних дел была установлена личность и местонахождение преступника.

В результате организатор преступления (гражданин России) был арестован. У него изъято более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое. Ведется следствие, сотрудники банка помогают правоохранителям установить все эпизоды противоправной деятельности ОПГ.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Уже не первый раз наше тесное взаимодействие с органами внутренних дел способствует ликвидации организованной преступности. На этот раз мы пресекли деятельность преступной группы, выпускавшей поддельные ID-паспорта граждан Республики Киргизия для получения по ним банковских карт. Платежные средства могли в дальнейшем использоваться злоумышленниками для организации мошеннических схем в отношении российских граждан. Уже понятно, что задержанный действовал в промышленных масштабах, и сейчас мы продолжаем оказывать правоохранительным органам максимальное содействие, чтобы выявить все детали совершенных преступлений».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Власти сэкономили миллиард на полигоне для киберучений

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

«Галлюцинации» искусственного интеллекта стали новой угрозой. Китайские корпорации уже попались

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Microsoft будет шпионить за каждым шагом пользователей. Россиян это не коснется

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще