ГК «Солар» приобрела долю компании-разработчика решений по повышению киберграмотности — Secure-T

Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке доли ИТ-компании Secure-T, которая занимается разработкой в сфере Security Awareness (SA). Вход в долю Secure-T повысит конкурентоспособность «Солар» в нише ИБ-образования сотрудников, а новое SA-решение дополнит портфель управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Размер доли и сумма сделки не раскрываются. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Сделка с Secure-T поможет ГК «Солар» перейти от вендорской модели продаж MSS к собственным разработкам, что позволит влиять на качество образовательных продуктов и сформировать более стабильную экосистему сервисов. Отличительной особенностью решения Secure-T является возможность адаптировать систему обучения под потребности конкретной компании.

«Для «Солара» стратегически важно иметь собственное решение Security Awareness, мы делаем ставку на комплексный подход к кибербезопасности, а пресловутый «человеческий фактор» все еще остается одной из основных уязвимостей любой компании. Постоянные тренировки сотрудников по противодействию фишингу позволяют охватить этот вектор угроз и повысить уровень киберустойчивости организаций. Интеграция бизнеса Secure-T позволит усилить лидерские позиции ГК «Солар» на российском рынке ИБ, благодаря новым технологиям, экспертизе команды и гибкости предлагаемого решения», — отметил Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

Компания Secure-T была создана в 2019 г. К концу 2023 г. с помощью Secure-T Awareness Platform прошли обучение более 100 тыс. пользователей. Среди клиентов — компании HeadHunter, АО «УК Апрель Капитал», «Эконика», «Корпорация АЕОН» и др.

Основным продуктом Secure-T является платформа по повышению осведомленности пользователей в области ИБ (Security Awareness). Обучающая платформа Secure-T Awareness Platform включает модуль создания учебных фишинговых атак и страниц, функционал системы дистанционного обучения (СДО) сотрудников, конструктор обучающих курсов и модуль аналитики. Платформа подразумевает комплексный подход к повышению киберграмотности сотрудников, включающий тестирование навыков кибербезопасности, обучение и регулярную практическую тренировку устойчивости персонала к фишингу. Сейчас в базе Secure-T Awareness Platform 60 обучающих курсов, среди которых «Как распознать фишинг?», «Работа с персональными данными», «Безопасная разработка ПО» и др.

«Мы верим, что партнерство с «Соларом» — это новый этап в развитии Secure-T, который откроет перспективы для активного и бурного роста. У нас есть большое количество идей, а у специалистов ГК «Солар» многолетний опыт и одна из лучших экспертиз в сфере информационной безопасности, что позволит в кратчайшие сроки вывести наше решение на новый уровень», — сказал Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T.

Программа повышения осведомленности о кибербезопасности должна представлять собой постоянную работу, а не разовое мероприятие. При правильном внедрении это может не только повысить уровень безопасности, но и способствовать развитию культуры безопасности, в которой сотрудники рассматривают ее как защитный механизм и инструмент для долгосрочного процветания бизнеса.

По мнению экспертов «Солара», в связи с ростом спроса на продукты, подобные Secure-T Awareness Platform, а также повышения качества сервиса на их основе, все крупные игроки ИБ-рынка пойдут в сторону разработки собственных решений или приобретения небольших компаний.

Такие решения, как Secure-T Awareness Platform, учат распознавать фишинговые письма и правильно на них реагировать, определять опасные сайты, выбирать надежные пароли и своевременно информировать ИТ-/ИБ-службы о киберинциденте. Все это критически важно для снижения роли человеческого фактора — ведь в подавляющем большинстве успешных кибератак именно фишинговые письма становятся инструментом входа хакеров в инфраструктуру. По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, 70% сложных целенаправленных атак в 2023 г. начинались с фишинговых рассылок.

В «Соларе» прогнозируют рост спроса на SA-решения в 2024 г. Одной из основных причин является усиление требований со стороны государства к компаниям и органам государственной власти по повышению навыков киберосведомленности у сотрудников в соответствии с Указами Президента России № 250, № 166 и рядом других нормативных документов. Будущий спрос подтверждают и данные опросов ГК «Солар»: 70% крупнейших B2E-компаний обозначают свою потребность в решениях класса SA.

В конце 2022 г. «Солар» сообщил о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд рублей, которые планируется использовать как для стимулирования роста собственных разработок, так и для входа в капитал зрелых компаний и компаний ранних стадий. Сделка с Secure-T стала третьей M&A-активностью в рамках заявленной стратегии после приобретения доли в компании «Элвис-Плюс» и 100% активов компании «НТБ».

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.