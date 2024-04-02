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Антиспам-системы в «Почте Mail.ru» заблокировали более 7 млрд писем за I квартал 2024 года

«Почта Mail.ru» развивает системы безопасности для пользователей. Благодаря искусственному интеллекту за I квартал 2024 г. удалось заблокировать более 7,3 млрд нежелательных писем с разными видами спама и мошенничеством, что на 70% больше к аналогичному периоду прошлого года. Ежедневно системы антиспама блокируют более 80 млн спам-писем — это на 69% больше по сравнению с I кварталом 2023 г.

«Путем анализа текста и метаданных писем алгоритмы машинного обучения в «Почте Mail.ru» выявляют подозрительные схемы и обеспечивают защиту пользователей от вредоносного контента, такого как мошенничество, фишинг, кибератаки, обман с предложением заработка, просьбы о помощи несуществующим родственникам и т.д.», — сказал Алексей Бруевич, руководитель направления антиспама «Почты Mail.ru».

Также благодаря развитию систем антиспама и категоризации писем в «Почте Mail.ru» количество жалоб пользователей на спам было сокращено в 1,5 раза. За I квартал 2024 г. их сумма составила всего 19,9 млн, в то время как за аналогичный период 2023 г. — более 28 млн. На сегодняшний день умные системы почтового сервиса автоматически фильтруют входящие письма и сортируют их по папкам, не позволяя спаму попадать во «Входящие».

Аналитики «Почты Mail.ru» выделили наиболее популярные спам-письма, которые поступали пользователям в I квартале 2024 г. В топ-3 вошли: рассылки с фейковыми инфопродуктами, недобросовестными благотворительными сборами и другими видами кардинга — порядка 3,3 млрд писем и более 39% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок. Также в топе сообщения с предложениями принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино (35%) и письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (26%).

Системы антиспама «Почты Mail.ru» анализируют открытые данные отправителя письма и помечают зеленым щитом те, что успешно прошли проверку. Так пользователь может быть уверен в надежности получаемой информации от банков, госучреждений и других отправителей.

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