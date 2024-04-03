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СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с ПАК Guardant ID 2.0

Компании «Конфидент» и «Рубинтех» провели совместные испытания и подписали двусторонний сертификат совместимости, который подтверждает корректность совместного функционирования Средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock производства ООО «Конфидент» с программно-аппаратным комплексом Guardant ID версии 2.0 производства АО «Актив-софт» и ООО «Рубинтех».

Электронные идентификаторы Guardant ID версии 2.0 рекомендованы для использования в качестве персональных идентификаторов пользователей и администраторов СДЗ УБ Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

СДЗ УБ Dallas Lock – решение уровня базовой системы ввода-вывода, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. СДЗ УБ Dallas Lock выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС).

ПАК Guardant ID 2.0 является программно-аппаратным комплексом со встроенными средствами защиты информации, предназначенным для хранения идентификационных данных пользователя в энергонезависимой памяти.

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