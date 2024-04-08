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ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила об успешном завершении сертификационных испытаний мобильной операционной системы «Аврора» и СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям к информационной безопасности ФСБ России классов АК3/КС3. Это первое решение подобного класса для мобильных устройств.

«Полученный результат очень важен как для компании «Открытая мобильная платформа», так и для отрасли в целом, – сказал Павел Эйгес, генеральный директор компании. – Мы первая компания, которая смогла сертифицировать мобильную операционную систему и СКЗИ для нее на столь высоком уровне информационной безопасности. Это стало возможным благодаря уникальному сочетанию эффективной эшелонированной системы безопасности и высоким компетенциям команды. ОС «Аврора» развивается эволюционно, сама определяя направление своего развития: мы прошли длинный путь: от устройств для полевых обходчиков – до применения в банковской сфере и органах высшей государственной власти».

Получение сертификатов безопасности АК3/КС3 открывает новые горизонты для возможных сфер применения продуктов компании – ОС Аврора и «СледопытSSL». Теперь, наряду с использованием в федеральных и региональных органах госвласти, крупных госкорпорациях и транспорте, они могут использоваться: для сбора биометрических персональных данных: теперь сотрудники банков могут обеспечить сбор и обработку данных с помощью доверенного мобильного устройства на ОС «Аврора»; в высших органах государственной власти, таких как Верховный Суд, Администрация Президента, Совет Федерации и других; в сфере финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, например, обеспечить постаматы и банкоматы доверенной мобильной операционной системой и сервисами защиты данных.

ОС «Аврора» со встроенным СКЗИ «СледопытSSL» как основа для построения доверенной мобильной инфраструктуры, позволяет компаниям и организациям обеспечивать доверенный удаленный доступ к корпоративным информационным системам, хранение данных в зашифрованном виде, защиту канала передачи данных с использованием отечественных криптографических алгоритмов семейства ГОСТ, а также поддерживать работу с электронной подписью и внешними токенами.

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