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В PT Application Inspector 4.7 теперь доступны новые модули для языков программирования

Positive Technologies выпустила систему анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector версии 4.7. Главное в релизе — новые модули для языков C#, C, C++ и Objective-C с поддержкой работы в Linux. Теперь все доступные в продукте языки работают и в Windows, и в Linux. Это нововведение позволит отечественным компаниям полностью отказаться от Windows в соответствии с рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также перейти на Docker-контейнеры. Языки Go и Java, в свою очередь, получили обновленные компоненты в составе JSA.

В дополнение к новым модулям PT Application Inspector 4.7 поддерживает еще один популярный язык программированияRuby. Таким образом, продукт продолжает наращивать базу самых популярных языков программирования.

Также в продукте появилась возможность сканировать несколько языков в рамках одного проекта. По оценкам Positive Technologies, девять из десяти современных веб-приложений написаны на нескольких языках программирования. Улучшение позволяет быстрее получать результаты анализа, избавляя пользователей от необходимости выполнять отдельные сканирования для фронтенда и бэкенда. Это также исключает дублирование проектов и делает работу с продуктом еще удобнее.

«В основе PT Application Inspector лежит универсальный и производительный модуль JSA собственной разработки, который мы непрерывно развиваем, — сказал Антон Володченко, руководитель продукта PT Application Inspector компании Positive Technologies. — Архитектурно JSA построен таким образом, что есть один общий компонент для всех языков, который реализует алгоритмы анализа, и есть отдельные модули для поддержки конкретного языка со своей спецификой. За счет этого мы можем гораздо быстрее добавлять поддержку новых языков и технологий при сохранении высокого уровня качества анализа».

Полезное обновление для компаний, одновременно использующих сканирующие агенты и для Windows, и для Linux: задачи из очереди сканирования автоматически распределяются с учетом операционной системы агента, поддерживающего анализ запрашиваемого языка.

PT Application Inspector 4.7 уже доступен для пользователей. Действующие клиенты могут обновить версию продукта, обратившись к партнерам Positive Technologies или в техническую поддержку.

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