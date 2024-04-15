Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Мошенники становятся все настойчивее и изворотливее. Они продумывают диалоги, клонируют голоса и готовы атаковать телефон жертвы, набирая номер сотни раз в минуту. Одной из любимых легенд преступников остаётся вариант представиться сотрудником телеком-оператора в надежде получить код от входа в личный кабинет, а затем и доступ к номеру телефона, к которому привязаны банковские карты.

Чтобы вернуть доверие к телефонным коммуникациям, билайн разработал сервис «Этикетка», который позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит.

Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

Как работает «Этикетка»

Технология, которая лежит в основе сервиса «Этикетка», передает вместе с номером вызывающего абонента дополнительную информацию. Устанавливать сторонние приложения-определители при этом не нужно.

В этом случае «Этикетка» передает номер вызывающего абонента, название компании и цель звонка, подтверждая, что звонит именно конкретный банк, страховая или, например, рекрутер крупной торговой сети. Компания-владелец номера может самостоятельно решить, что увидят вызываемые клиенты, а билайн бизнес проводит премодерацию информации, проверяя, что она действительно относится к владельцу номера.

Как отличить настоящий звонок из билайна

«Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с «Этикеткой». Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись «билайн» или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он «оператор билайна», можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники», — объясняет Дмитрий Чернов, директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

«Идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении «Этикетки» в колл-центре билайна. Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, «билайн бизнес», «экспертная поддержка билайн» или «техподдержка билайн бизнес»», — комментирует Юлия Паршуткина, директор по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО «ВымпелКом».

Еще один интересный вариант «Этикетки» настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом.

«Когда наши менеджеры звонят действующим клиентам, мы используем «Этикетку» с персонализацией. То есть на экране абонента появляется фамилия и имя нашего сотрудника, пчелка и «билайн бизнес» на кириллице или латинице. Если вы видите такую надпись на телефоне — смело берите трубку! Мы поговорим о вашем текущем договоре с нами или предложим варианты развития отношений. В ближайшее время «Этикетка» появится на всех номерах наших менеджеров», — рассказывает Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом».

Важно: только информацию, которую передает мобильный оператор, можно считать проверенной. Приложения-определители не дают никаких гарантий достоверности данных. Более того, мошенники могут использовать сложные схемы подстановки номера, внедряясь в такие приложения и вводить абонента в заблуждение. С «Этикеткой» от билайн это маловероятно .

Помните, сотрудники билайна никогда не требуют сообщить какой-либо код и не настаивают на немедленных действиях со стороны абонента. Наоборот, менеджеры всегда подскажут, как можно решить вопрос самостоятельно и комфортно: в мобильном приложении, на сайте или в офисе обслуживания билайна.

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