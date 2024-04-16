Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз

В I квартале 2024 года эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показатель аналогичного периода 2023 г. Такой рост связан в том числе с увеличением бюджетов на атаки и арендой мощностей дата-центров для усиления DDoS. Данные предоставлены на основе анализа атак, отраженных сервисом Anti-DDoS платформы Solar MSS с января по март 2024 г. В выборку попало 470 организаций из различных отраслей.

Постепенный рост атак на энергетику начался еще в 2023 г.: в I квартале было совершено более 280 DDoS-атак на предприятия отрасли, а к IV кварталу их число возросло до 755. Отрасль является ключевой для страны и недоступность ее ресурсов может повлиять на большое количество люде. Кроме этого, DDoS может служить «дымовой завесой», отвлекающей ИБ-службу от более серьезной атаки (взлома сервера, кражи конфиденциальных данных и т.п.).

Всего в I квартале 2024 г. эксперты ГК «Солар» зафиксировали около 119 тыс. DDoS-атак на российские организации. Это почти в два раза превышает аналогичный показатель 2023 г. (64 тыс. атак). Также это самый высокий квартальный показатель за последний год. При этом новых рекордов по ключевым характеристикам атак зафиксировано не было. Самый продолжительный DDoS длился 11 дней, а максимальная мощность составила 724 Гбит/с. Это ниже предельных показателей прошлого года: 9 месяцев и более 1 Тбит/с соответственно.

Несмотря на всплеск DDoS в энергетике, отрасль находится только на 8 месте в перечне атакуемых отраслей. Лидером же является госсектор, доля которого в общем объеме DDoS составила 15%. Традиционно это одна из наиболее атакуемых сфер, так как недоступность сайтов с государственными и социальными услугами всегда остро воспринимается пользователями, которые не могут оперативно получить значимые услуги. В топ-3 также входят ИТ-компании, телеком-провайдеры и финансовые организации.

«Всплеск числа DDoS-атак при их скромных характеристиках говорит о том, что злоумышленники продолжают «прощупывать» инфраструктуры в самых разных отраслях слабомощным DDoS, чтобы затем реализовать прицельные массированные киберудары по наименее защищенным организациям. Кроме того, в I квартале у нас в стране происходили важные общественно-политические события, инфраструктура которых была интересна хакерам. Также очевидно, что хакеры наращивают объёмы атак в том числе и за счёт увеличения бюджетов. Теперь они не только привлекают в качестве исполнителей хактивистов (которые готовы и сами организовать атаку, и предоставить свои мощности для усиления DDoS) и активно используют ботнеты из умных устройств, но и арендуют вычислительные мощности в ЦОДах по всему миру», — отметил заместитель директора по продуктовому развитию в ГК «Солар» Артем Избаенков.

Сервис Anti-DDoS платформы Solar MSS нейтрализует даже самые сложные и массированные DDoS-атаки (уровня L3-L4 объемом до 5 Тбит/с) и обеспечивает круглосуточную доступность интернет-ресурсов пользователям, утверждают в ГК «Солар». Основное преимущество — эшелонированная защита от DDoS-атак, благодаря которой можно защитить как каналы, так и сетевую инфраструктуру компании.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Транслируем онлайн-стрим: состояние и технологические тренды сетевой безопасности

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Создан идеальный гаджет для уничтожения секретных данных. Он превращает жесткие диски в груду мусора за считанные секунды

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще