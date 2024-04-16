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Мобильными сервисами «Сбера» по противодействию мошенничеству воспользовалось 20 млн россиян

Мобильными сервисами «Сбера» по противодействию мошенничеству воспользовалось 20 млн россиян. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» есть раздел безопасности, там не менее 24 различных процессов, которые позволяют нашим клиентам настроить свой телефон таким образом, чтобы не допустить случаи мошенничества. Не менее 20 млн человек уже воспользовались этой услугой. Также у «Сбера» есть мощная библиотека знаний по кибербезопасности — «Кибрарий», где собрана вся актуальная информация о том, как защитить себя и близких от мошенников. Что важно, все эти сервисы бесплатны».

Ключевым элементом системы кибербезопасности «Сбера», по словам топ-менеджера банка, является антифрод-платформа, использующая модели искусственного интеллекта. Эта система выявляет 99,6% попыток мошенничества в отношении клиентов. Благодаря комплексному подходу к обеспечению кибербезопасности «Сберу» удалось в прошлом году уберечь от мошенников 276 млрд руб. своих клиентов.

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