Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом.

Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с пользователями, позволяющая упростить управление каталогом пользователей без ограничений по количеству, массовое назначение прав, сбросы пароля и пр. Все это значительно экономит время и ресурсы администраторов и повышает общую производительность.

Помимо этого, в новом релизе появились следующие функции: централизованное управление процессами аутентификации. Настройка нескольких типовых процессов и применение их к различным приложениям. Это упрощает и стандартизирует процессы в организации, уменьшает вероятность ошибок и повышает безопасность; поддержка новых типов приложений в административной консоли: Windows Logon, Linux Logon, LDAP Proxy, позволяет бизнесу интегрировать разнообразные системы и приложения в единое централизованное управление аутентификацией, обеспечивая гибкость в выборе приложений и повышая удобство для пользователей; отчет о прохождении аутентификации в приложения, что дает возможность администратору отслеживать активность пользователей в части аутентификации, выявлять аномальное поведение, вовремя реагировать на угрозы безопасности и повышать общий уровень защиты данных; при использовании функции аутентификации по электронной подписи в веб-приложениях – поддержка валидации цепочки сертификатов на основе корневых сертификатов удостоверяющего центра. Необходимая функция для удостоверения подлинности сертификатов пользователей.

Новая версия Avanpost MFA+ устанавливается в любой современной инфраструктуре, что сопоставимо со сложностью установки on-premise-компонентов любого cloud-решения по двухфакторной аутентификации. Настройка системы доступна через административную консоль, а интеграция с другими системами реализуется с помощью инструкций из базы знаний.

Avanpost MFA+ разработана на базе системы единой аутентификации Avanpost FAM, обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Усиление аутентификации при доступе к корпоративным системам происходит с помощью дополнительных факторов (ОТР, SMS/push на смартфон, QR-код через мобильное приложение Avanpost Authenticator и др.), при этом обеспечивается централизованный контроль и управление аутентификацией с разных приложений и устройств.

Система имеет менее высокую стоимость лицензий, за счет чего доступна большему числу бизнесов, чем Avanpost FAM, а расширенный набор функций позволяет максимально упростить управление аутентификацией.

MFA+ поддерживает все современные платформы и операционные системы, в том числе ОС на базе Linux, включая Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», а также смартфоны Android, iOS и Huawei.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием наших решений, чтобы предоставить клиентам более широкий набор функций и обеспечить повышенный уровень безопасности и удобства управления доступом. В обновленной версии Avanpost MFA+ мы реализовали много новых функций безопасности, провели ряд дополнительных тестирований продукта, чтобы сделать многофакторную аутентификацию доступной для компаний любого масштаба — не только крупного, но и среднего бизнеса. С Avanpost MFA+ вне зависимости от особенностей применяемых политик доступа и реализации процесса аутентификации — пользователи получат единую «точку входа» для всех необходимых систем», — сказал Дмитрий Грудинин, владелец линейки продуктов Avanpost MFA+/FAM.