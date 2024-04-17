Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы

Специалисты компании F.A.C.C.T. обнаружили новые партнерские программы, нацеленные на пожилых людей — в том числе ветеранов. На мошеннические ресурсы, замаскированные под портал Роскачества, за последнюю неделю заходили около 1500 человек. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

Скамеры обещают жертве единовременные выплаты от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб., но чтобы их получить, нужно уплатить «комиссию», «конвертацию» или различные «юридические услуги» в размере от 378 до 1112 руб. В итоге — ни выплат, ни денег на счете.

Специалисты Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. обнаружили скамерские ресурсы злоумышленников, использующие тему Дня Победы. Поддельные ресурсы, прикрывающиеся брендом АНО «Роскачество» были разработаны для участников мошеннических партнерских программ, которые привлекают потенциальных жертв на фишинговые и скамерские страницы любыми возможными способами.

В данном случае в качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Жертвам обещали выплаты от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Чтобы поторопить потенциальных жертв злоумышленники указали на сайте дату, до которой можно выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются.

Жертвы, которые указали данные своей карты, в итоге лишались от 378 до 1112 руб. Именно такие фиксированные суммы списывания были заложены в коде мошеннического ресурса.

«Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв злоумышленники используют название АНО «Роскачество» и вместе с ним громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», «официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан». Ближе к Дню Победу таких ресурсов может быть больше, а злоумышленники в рамках партнерских программ за вознаграждение от переведенной жертвой суммы будут активнее продвигать ссылки на них», — отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T.

Партнерскую модель мошенники заимствовали у бизнеса, когда за нового клиента партнеру выплачивают вознаграждение. С начала 2023 г. экспертами F.A.C.C.T. выявлено 10 активных мошеннических партнерских программ, направленных на интернет-пользователей из России. В среднем одна схема приносит мошенникам 4,3 млн руб. прибыли.

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.