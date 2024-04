«Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») объявила о выводе на рынок своего нового продукта AM Threat Intelligence Portal (AM TIP), который предоставляет актуальные данные о киберугрозах на территории России. Среди ключевых задач нового веб-сервиса — поставка комплексной информации об индикаторах компрометации и базы решающих правил AM Rules. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Исследование угроз информационной безопасности и поставка экспертных данных в «Перспективном мониторинге» являются одними из ключевых направлений деятельности. Компания одной из первых в 2016 г. стала разрабатывать собственную базу решающих правил обнаружения компьютерных атак AM Rules, в дальнейшем расширив линейку экспертных данных TI фидами, категорированными веб-ресурсами, бюллетенями информационной безопасности.

AM Threat Intelligence Portal является витриной продуктовой линейки «Экспертные данные» и предоставляет актуальную подробную информацию об угрозах по CVE, IP-адресам, хэшам, доменам, URL, правилам, техникам и тактикам, данным WHOIS и др. В результате пользователь получает информацию о новых и возникающих угрозах в глобальном масштабе, что позволяет повысить защищенность организации и эффективность реагирования на инциденты.

Артем Савчук, технический директор «Перспективного мониторинга»: «Мы ставили перед собой задачу обеспечить заказчиков удобным и полезным веб-сервисом, который позволяет получать экспертные данные «ПМ» оперативно и максимально автоматизированно. Имея большой массив данных об угрозах, для нас было не менее важно предоставить доступ к части наших экспертных данных российскому ИБ-сообществу в бесплатном формате, чтобы компании даже малого и среднего бизнеса имели возможность повысить на их основе свой уровень защищенности».

Помимо данных об индикаторах компрометации портал предоставляет визуализированную аналитическую информацию. На встроенной киберкарте в режиме реального времени можно увидеть вредоносную активность, фиксируемую на территории России.

«Мы не просто предоставляем сведения об угрозах. Наши эксперты разработали собственную систему оценки уровня вредоносности исследуемого объекта AM Score, которая позволяет быстро принять решение о приоритизации угрозы и повысить эффективность реагирования на инциденты ИБ», — отметил Артем Савчук.

«Перспективный мониторинг» — участник российского рынка коммерческих SOC, исследований защищенности и расследования инцидентов, а также разработчик собственных продуктов в области информационной безопасности. Компания ежедневно собирает, тестирует и обрабатывает собственные экспертные данные, которые включают в себя знания о киберугрозах, тактиках и инструментах злоумышленников.

На основе экспертных данных «ПМ» работают правила обнаружения и предупреждения во всей линейке ViPNet. Также компания поставляет данные в НКЦКИ, ФинЦЕРТ и коммерческим заказчикам.