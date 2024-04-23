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Защищенные виртуальные инфраструктуры на отечественных платформах

Компания РОСА, российский разработчик ИТ-платформ, и компания «ОКБ САПР», разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, провели испытания, в ходе которых были протестированы все основные функции СПО «Аккорд-KVM» 1.4-0 на платформе ROSA Virtualization 2.1, и установлена их работоспособность и совместимость. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

СПО «Аккорд-KVM» 1.4-0 обеспечит выполнение базовых и ряда дополнительных мер защиты информации в соответствии с 17, 21 и 31 Приказами ФСТЭК России.

ROSA Virtualization позволяет развернуть корпоративный виртуализованный центр обработки данных всего за несколько часов. Русскоязычный графический интерфейс дает возможность из единого центра управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

Система поддерживает до 10 тыс. ВМ и может использоваться не только в «частных» центрах обработки данных, но и в ЦОД государственных органов или предприятий. Наличие развитых дискреционной и ролевой моделей доступа отличает ROSA Virtualization от аналогичных продуктов.

Особенности ROSA Virtualization: классическая виртуализация; гиперконвергентная инфраструктура; отказоустойчивый кластер от двух хостов; мастер импорта виртуальных машин из VMWare; интеграция с продуктами РОСА (Dynamic Directory, «РОСА Менеджер Ресурсов», «РОСА Центр Управления»); безагентное резервное копирование виртуальных машин и центра управления платформой виртуализации; обладает сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

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НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле компании — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.

ОКБ САПР – компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе криптографических. В основе всех решений лежит концепция аппаратной защиты, которую коротко можно сформулировать как необходимость наличия резидентного аппаратного компонента компьютерной системы, обеспечивающего ее защиту от несанкционированного доступа.

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