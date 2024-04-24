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«Сбер» запустил совместимую с любой ОС прошивку токенов для работы в «СберБизнес»

«Сбер» вместе с компанией «Актив» (поставщик токенов «Рутокен TLS») подготовили, протестировали и выпустили в промышленную эксплуатацию новую прошивку токенов, которая делает их универсальными и совместимыми со всеми типами настольных операционных систем (ОС). Это поможет клиентам «Сбера» устранить затруднения при работе в интернет-банке «СберБизнес», которые возникли при переходе на импортозамещённые отечественные ОС. Также это важно госкомпаниям, которые, согласно действующему российскому законодательству, должны переходить на отечественное программное обеспечение (ПО).

Во время перехода на импортозамещённое ПО работа ведётся сразу в двух ОС. При этом пользователям доступно два вида токенов: «Инфокрипт» (работает с операционными системами Windows, macOS и Linux) и «Рутокен» (имеет отдельные прошивки Windows и macOs и отдельную под Linux). При работе с последним клиенту требовалось при каждом переключении между ОС перепрошивать токен. Новая прошивка одновременно поддерживает работу в разных ОС, что позволяет снять нагрузку с клиентов и привести все инструкции к единому образцу.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка, сказала: «Интернет-банк «СберБизнес» — важнейший инструмент ведения бизнеса для миллионов российских компаний. Кроме развития интернет-банкинга, мы видим своей приоритетной задачей обеспечение доступности цифровых продуктов «Сбера» для бизнеса на любых гаджетах и любых операционных системах, с которыми работают наши пользователи. Сейчас доля клиентов на токенах в «СберБизнес» составляет 12,5% или около 600 тыс. предпринимателей, которым мы должны предоставить максимально комфортные условия для работы и развития бизнеса».

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