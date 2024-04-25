Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе

Более половины (54%) россиян хотели бы пожить в умном городе — временно или на постоянной основе. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского». Умный город — это экосистема сервисов, продуктов и технологий, нацеленных на что, чтобы сделать жизнь людей безопаснее и комфортнее, сократить путь между городскими услугами со стороны государства и потребителями.

Сторонники жизни в умном городе среди его преимуществ отмечали, что повысится уровень комфорта, не нужно будет беспокоиться о безопасности, не придётся стоять в пробках и испытывать другие проблемы с транспортной системой. Однако есть и не только бытовые причины. Так, более трети из них полагают, что это поможет экономить используемые ресурсы и откроет новые возможности для участия людей в жизни города (по 37%).

Те, кто не готов жить в умном городе, опасаются, что из-за повсеместного использования технологий и датчиков все их действия могут отслеживаться (52%). Поэтому эксперты компании рекомендуют повышать прозрачность процессов, связанных с обустройством умных городов, уделять внимание не только просвещению населения о возможностях и преимуществах технологий, но и информированию о предпринимаемых мерах безопасности.

В основе развития экосистемы умного города лежат технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT).

«По данным нашего опроса, более трети россиян (34%) не уверены в защищённости ИТ-систем и устройств. Чтобы обеспечивать комплексную кибербезопасность умных городов, необходимо продумывать возможные риски и способы защиты ещё на этапе проектирования городских интеллектуальных систем и устройств — будь то умные светофоры, умное освещение или инновационные сервисы на базе получаемой с датчиков информации о состоянии городской среды. При этом важно использовать надёжные специализированные решения для киберустойчивости интернета вещей, — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS. — Чтобы противостоять злоумышленникам и снижать вероятность успешных атак, в том числе в умных городах, „Лаборатория Касперского” развивает концепцию кибериммунитета. Она подразумевает создание исходно безопасных решений (Secure-by-Design) на базе KasperskyOS. При таком подходе, даже если какой-то компонент цифрового решения будет атакован злоумышленниками, работоспособность всего устройства и подключенной к нему инфраструктуры датчиков и исполнительных устройств не будет нарушена».

«Лаборатория Касперского» участвует в проектах, связанных с развитием умных городов. Например, компания договорилась с МСК «БЛ ГРУПП» и группой компаний «Инспарк» о создании технологического альянса по разработке и внедрению городских интеллектуальных систем. Результатом сотрудничества станет программно-аппаратный комплекс, который позволит создавать интеллектуальные системы освещения автомобильных дорог, улиц, дворов, парков, с кибериммунной защитой от актуальных киберугроз.