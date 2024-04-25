«КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP

Компании «Цифровые технологии» и «ИнфоТеКС» сообщают о завершении тестирования совместимости средства электронной подписи КриптоАРМ для ViPNet с криптопровайдером ViPNet CSP версии 4.4. Корректность совместного функционирования продуктов подтверждена подписанным сторонами сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«КриптоАРМ» для ViPNet — это приложение для электронной подписи любых файлов и документов, шифрования данных и управления цифровыми сертификатами на рабочем месте пользователя. Приложение отличается понятным интерфейсом, который упрощает процесс подписания до трех логичных шагов: выбор файла, выбор сертификата подписи и получение подписанного файла.

ViPNet CSP 4 — российский криптопровайдер от компании «ИнфоТеКС», сертифицированный ФСБ России как средство криптографической защиты информации и электронной подписи. Использование ViPNet CSP 4 рекомендовано при работе с системами юридическим значимого документооборота и при сдаче электронной отчетности в государственные органы. Криптопровайдер ViPNet CSP 4 может использоваться для встраивания криптографических функций в сторонние приложения. Сертифицированная версия ViPNet CSP для ОС Windows доступна для свободной установки и не требует приобретения лицензии.

«Подтверждение совместимости наших продуктов позволит клиентам использовать КриптоАРМ и ViPNet CSP вместе. Данная возможность вовсе не ограничивается окружением из ОС Microsoft Windows, решение будет также стабильно функционировать и на устройствах на базе российских операционных систем Astra Linux, Альт, ROSA, Red. В будущем мы планируем еще дальше развивать наше сотрудничество с компанией «ИнфоТеКС», — сказал Александр Сидоров, коммерческий директор ООО «Цифровые технологии».

«Благодаря технологическому партнерству с компанией «Цифровые технологии» мы предлагаем нашим заказчикам удобные и безопасные комплексные решения для шифрования электронных документов и работы с электронной подписью, что значительно упрощает процессы корпоративного документооборота», — отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «ИнфоТеКС».

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле ИнфоТеКС более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Компания ООО «Цифровые технологии» — российская компания, специализирующаяся на разработке и реализации программных продуктов в сфере информационной безопасности для защищенного обмена электронными документами. Ключевые продукты: КриптоАРМ, «КриптоАРМ» ГОСТ, «КриптоАРМ» ViPNet, ID.Trusted.Net, IDM.Trusted.Net, Trusted Java, Trusted TLS.