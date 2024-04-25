«Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании

Системный интегратор «Платформикс» внедрил комплексное решение для обеспечения информационной безопасности на базе продуктов российского разработчика программного обеспечения и микроэлектроники – компании UserGate. Заказчик — один из крупнейших нефтегазовых производителей России, входит в топ-10.

Отечественное решение выбрано в качестве полноценной альтернативы западным продуктам. Качественную защиту периметра сети и контроль действий пользователей обеспечивает аппаратный межсетевой экран UserGate. В поставленное решение входят лицензии Advanced Threat Protection и Stream Antivirus.

Компания UserGate — российский разработчик ИБ-решений для корпоративных сетей самого разного размера, от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой.

Николай Затерюкин, руководитель группы сетевой безопасности «Платформикс», сказал: «Система позволяет обеспечить защиту пользователей при работе с сетью интернет. Благодаря используемым функциям, можно снизить вероятность загрузки вредоносного программного обеспечения, а также повысить эффективность использования каналов связи для производственных задач».