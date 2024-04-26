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Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры»

В систему глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) добавлен новый пакет экспертизы с поддержкой пяти промышленных протоколов. Четыре из них используются в оборудовании компании ABB, производителя АСУ ТП, а один — в устройствах «Энергомеры», участника российского рынка приборов для учета электроэнергии. Теперь PT ISIM может своевременно выявлять еще больше опасных технологических команд и аномалий, сигнализирующих об активности злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Промышленные компании входят в тройку наиболее частых мишеней для кибератак. Для проникновения в инфраструктуру и обхода средств защиты информации злоумышленники могут использовать штатные возможности систем управления технологическими процессами, поэтому важно своевременно анализировать выполняемые команды. В новом пакете экспертизы мы разобрали операции в пяти промышленных протоколах. Это поможет выявить киберугрозы до того, как злоумышленники успеют нанести компании значительный ущерб», — сказал Антон Баев, руководитель группы исследований промышленных систем, Positive Technologies.

Новая экспертиза позволяет PT ISIM отслеживать команды настройки и взаимодействия с системой АСУ ТП ABB MicroSCADA, ПТК ABB Freelance и операции с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) ABB, включая попытки взлома учетной записи методом подбора логина и пароля (брутфорса), внесение изменений в собственную базу данных ПЛК и аварийную остановку устройств. Кроме того, с помощью нового пакета экспертизы продукт теперь выявляет эксплуатацию опасных уязвимостей CVE-2023-0425 и CVE-2023-0426 в контроллерах типа AC 900F и AC 700F — эти недостатки безопасности были обнаружены ранее экспертами Positive Technologies.

Протокол CE_A создан компанией «Энергомера». Он обеспечивает обмен информацией между устройством сбора и передачи данных (УСПД)1 и системами коммерческого учета электроэнергии — АСКУЭ2. УСПД применяется для учета энергоресурсов и устанавливается на подстанциях, в распределительных щитах промышленных предприятий, жилых и офисных зданий. Обновление экспертизы позволяет выявлять события, связанные с учетом, обработкой, хранением и передачей информации, а также с управлением объектом автоматизации и контролем его состояния.

Новый пакет экспертизы доступен всем пользователям версии PT ISIM 4.4 и выше. Его можно загрузить с сервера обновлений вендора или запросить в службе технической поддержки.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют около 4000 организаций по всему миру.

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