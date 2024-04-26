StormWall: из-за выборов и обострения геополитической ситуации DDoS-атаки выросли по всему миру

Аналитический центр компании StormWall провел исследование природы и динамики DDoS-атак в разных странах в I квартале 2024 г. В результате исследования экспертам StormWall удалось выявить, что общее количество атак в мире в I квартале 2024 г. увеличилось на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным специалистов компании, на рост атак сильно повлияли парламентские и президентские выборы во многих странах в начале этого года, а также обострение геополитической ситуации в различных регионах.

Можно обозначить 2024 г. как год выборов по всему миру, которые будут проведены в 64 странах. В I квартале 2024 г. парламентские и президентские выборы прошли в ряде ключевых стран, что привело к значительному росту DDoS-атак. Прежде всего, атаки были направлены на правительственные сайты, выборные кампании и телеком-сферу. В январе выборы проводились на Тайване, в Бангладеш, Бутане, Тувалу, Финляндии и на Коморских островах. В феврале выборы состоялись в Камбодже, Пакистане, Белоруссии, Сенегале и Азербайджане. А в марте внимание общественности было приковано к выборам в Иране, Португалии и России. Больше всего атак во время выборов было направлено на Тайвань, Россию, Азербайджан, Бангладеш и Сенегал.

По итогам I квартала 2024 г. в топ-3 самых атакуемых стран мира вошли США (14,2%), Индия (12,1%) и Тайвань (11,4%). Если США и Индия традиционно являются самыми атакуемыми странами, то Тайвань пострадала из-за проведения парламентских и президентских выборов, которые имели огромное значение для всей Восточной Азии. Рост атак на Тайвань в I квартале этого года составил 148% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование также содержит информацию про другие страны. В рейтинге самых атакуемых стран по итогам I квартала 2024 г. Китай расположился на 4 позиции (10,3%), на 5 месте находится Великобритания (9,4%), а Франция оказалась на 6 месте (9,1%). Эти страны всегда привлекают большое внимание хакеров, поскольку имеют развитую экономику и могут быть полезны с целью получения коммерческой выгоды.

Россия в этот раз занимает в рейтинге 7 место (8,2%), снова войдя в десятку самых атакуемых стран. Это связано с тем, что в начале этого года значительно повысилась активность политически мотивированных хактивистов, которые атаковали ключевые отрасли в стране. Кроме того, из-за выборов в марте этого года выросло число DDoS-атак на российские правительственные сайты. По данным аналитиков компании, в I квартале 2024 г. число атак в России выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Германия находится в рейтинге на 8 месте (6,8%), традиционно являясь одной из самых важных стран для злоумышленников. Финляндия занимает 9 место (6,3%), из-за роста DDoS-атак на фоне выборов в стране, а 10 место досталось Израилю (4,7%), поскольку число атак выросло в связи с обострившимся конфликтом Израиля и Палестины.

Что касается ОАЭ, то в I квартале 2024 г. ОАЭ занимает только 11 позицию рейтинга (3,1%), покинув десятку самых атакуемых стран мира. Сингапур находится только на 12 позиции рейтинга (2,6%). Атаки на остальные страны занимают 1,8% общего числа атак в мире.