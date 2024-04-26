UserGate запускает собственный SOC

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений компания UserGate объявила о начале работы собственного центра мониторинга информационной безопасности (SOC, Security Operations Center), который обеспечивает оперативное выявление инцидентов ИБ, их локализацию и устранение до наступления критических последствий для бизнеса. Его услуги станут доступны в мае 2024 г.

SOC UserGate не только обеспечит доступ клиентов компании к классическим услугам мониторинга, но и позволит разгрузить ИБ-команды своих заказчиков, усилить экспертизу в области детектирования угроз.

Востребованность услуг коммерческих SOC среди заказчиков объясняется необходимостью значительных затрат на приобретение аппаратного и программного обеспечения для построения собственного in-house SOC, инвестиций в создание и развитие команды ИБ-специалистов, работающей в режиме 24/7. Сегодня ресурсами и знаниями, необходимыми для создания собственного центра мониторинга и реагирования, обладают лишь самые крупные заказчики. Поэтому получение услуг облачного SOC становится для многих предприятий единственной возможностью решить все задачи, связанные с мониторингом информационной безопасности, не прибегая при этом к серьезным капитальным затратам.

Компания UserGate накопила значительные компетенции не только в области разработки и производства средств защиты корпоративных сетей передачи данных. Сегодня UserGate обладает глубокой и всесторонней экспертизой в области информационной безопасности в целом. Она позволяет предложить российским заказчикам услуги облачного SOC – SOCaaS: мониторинг событий, анализ инцидентов, ИБ-аналитика. Кроме того, возможности компании позволяют дополнить это предложение услугами, связанными с анализом защищенности систем, киберкриминалистикой и постинцидентным анализом, повышением осведомленности сотрудников организаций в области информационной безопасности как рядовых пользователей, так и ИТ-специалистов, ИБ-консалтингом, разработкой архитектуры и процессов, связанных с обеспечением информационной безопасности.

«Мы создавали SOC для того, чтобы сделать мониторинг информационной безопасности и реагирование на инциденты простыми и доступными для компаний, которые осознали эту необходимость. Сегодня у нас есть для этого все необходимое: широкие компетенции в ИБ, штат высококлассных специалистов и аппаратная база для организации процесса мониторинга. Создавая свой SOC, мы использовали лучшие мировые и российские практики, чтобы не только обеспечить технологическую и экспертную эффективность центра, но и сделать использование его услуг простым и понятным для всех клиентов», – сказал Дмитрий Шулинин руководитель SOC UserGate.

SOC UserGate построен по классической схеме. Его составляют три ключевых компонента: команда специалистов, необходимые средства технического мониторинга и реагирования на инциденты, а также процессы, которые обеспечивают связность работы всех систем центра.

В команду SOC UserGate вошли специалисты, имеющие богатый опыт создания и развития крупнейших российских центров. Они сформировали три группы, которые занимаются мониторингом безопасности, разработкой контента (правил для SIEM системы, плейбуков в IRP-платформе), ведут проактивный поиск угроз в защищаемых инфраструктурах. Кроме того, в состав команды центра входит группа SRE (Site Reliability Engineering), состоящая из инженеров, ответственных за внедрение, настройку и поддержку всех технических решений SOC.

Услуги по мониторингу безопасности и оповещению обеспечиваются системами сбора информации, которые размещаются на площадках заказчиков и отправляют данные по защищенным каналам связи в SOC для их обработки в автоматизированном, а при необходимости и в ручном режиме, а также для обогащения дополнительной информацией и дальнейшего хранения. При обнаружении инцидентов аналитики центра проводят оповещение ответственных сотрудников заказчика.

В перспективе базовая функциональность SOC будет дополнена личным кабинетом клиента, который будет содержать всю необходимую информацию, от инфографики, демонстрирующей работу инфраструктуры, карточек инцидентов, до SIEM-правил и базы знаний. Личный кабинет станет доступен клиентам SOC UserGate в I квартале 2025 г.

Еще одно расширение функциональности SOC – реагирование на киберинциденты – ожидается до конца 2025 г. Для получения этой услуги клиентам необходимо будет обеспечить более глубокую интеграцию технической базы SOC со своими инфраструктурами, а также погружение специалистов центра в ее специфику.

SOC UserGate предполагает периодическую корректировку сервиса, которая проводится для изменения и дополнения правил SIEM, настроек источников событий ИБ в соответствии с особенностями работы или изменения инфраструктур клиентов. Регулярно клиенты SOC получают подробные отчеты о результатах мониторинга безопасности и инцидентах, выявленных в защищаемой инфраструктуре. Предусмотрено предоставление кратких информационных еженедельных отчетов и развернутых ежемесячных.

Наконец, еще одна отличительная черта SOC UserGate – стремление к максимальной гибкости в работе. Оно касается как технических средств взаимодействия с клиентами (использование различных схем подключения и средств мониторинга, размещаемых внутри защищаемых периметров), так и вариативности подходов к составу и оплате используемых услуг центра.

Услуги SOC позволят клиентам UserGate значительно сократить и оптимизировать расходы на безопасность, получить доступ к лучшим ИБ-практикам и экспертизе квалифицированных профессионалов, сократить нагрузку на собственные ИБ-команды, в разы сократить риски, связанные с киберинцидентами и преодолением их последствий, и, наконец, обеспечить надежный круглосуточный мониторинг своей инфраструктуры.