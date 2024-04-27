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«Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск фишинговых рассылок на крупные российские компании

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали массовую фишинговую рассылку, нацеленную на сотрудников крупных российских промышленных и финтех-компаний. Злоумышленники используют несколько шаблонов на английском языке, отличающихся по дизайну. Их цель — украсть пароли от корпоративных учётных записей. Всего с марта по конец апреля 2024 г. решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 2 тыс. подобных писем.

Объединяет письма то, что атакующие используют схожую легенду: уверяют, будто необходимо срочно подписать документы, обладающие высокой ценностью для компании, например финансовые контракты. Данные письма замаскированы под уведомление от платформы для цифровых подписей и документооборота DocuSign, на которой якобы и находится важный документ. По словам злоумышленников, всё, что нужно сделать пользователю, — перейти по фишинговой ссылке и подписать документ, предварительно пройдя верификацию, для чего ввести доменный логин и пароль. Если жертва перейдёт по указанной ссылке и введёт свои данные, их получат злоумышленники. В дальнейшем они могут использовать эти сведения для проникновения в инфраструктуру компании.

«В фишинговых схемах в качестве приманки часто используются названия известных сервисов и их логотипы. Это же касается атак на корпоративных пользователей. Злоумышленники маскируют рассылки под деловую переписку и настойчиво указывают на срочность, а также возможные негативные последствия. Мы напоминаем, что любые письма, связанные с просьбами ввести конфиденциальную информацию, требуют особой бдительности», — сказал Роман Деденок, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Чтобы не стать жертвой фишинговых атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям не доверять письмам с незнакомых ящиков, особенно когда речь идёт о персональных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от организации с хорошей репутацией, а компаниям — установить надёжное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам, например, Kaspersky Secure Mail Gateway, а также регулярно проводить для сотрудников тренинги по кибербезопасности, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например, с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

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