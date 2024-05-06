9 из 10 россиян поддерживают запрет на рекламные звонки

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство россиян поддерживает инициативу ведомства. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Большинство респондентов (88%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают россияне старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 86% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 5% от числа опрошенных.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 378

Время проведения: 25 апреля – 2 мая 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.