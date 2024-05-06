МТС выпустила гайд по борьбе с травлей и дискриминацией на рабочем месте

ПАО «МТС» выпустила гайд, посвященный борьбе с травлей и дискриминацией на рабочем месте. Также специально для проекта совместно с командой программы «Травли NET» был разработан тест, который определяет наличие признаков буллинга в корпоративной среде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В тест вошли 19 вопросов, описывающие разные ситуации взаимодействия в коллективе. По итогу каждый участник самодиагностики получает краткое описание рабочей атмосферы и ту роль, которую он занимает в травле. В дополнение к тесту прилагается гайд, в котором даются четкие разграничения, как отличить травлю на рабочем месте от конфликта интересов, что делать для противодействия буллингу свидетелю ситуации, руководителю и жертве, а также как предотвратить дискриминацию.

«Мы ежегодно проводим опросы сотрудников, где просим оценить уровень социальной ответственности МТС, в том числе с позиции работодателя. Анализ обратной связи в этом году показал, что тема буллинга как одной из форм возможной дискриминации в коллективе вызывает живой интерес. При этом не все сотрудники правильно понимают определение буллинга – что это такое, какие у него признаки. Иногда за буллинг принимают просто повышенный тон в разговоре или обычный конфликт. А те, кто действительно могут подвергаться дикриминации, из-за страха обострения ситуации или эмоционального давления не предпринимают никаких действий, чтобы это прекратить. Поэтому мы в МТС создали специальную памятку, в которой описали возможные формы буллинга, встречающиеся на работе, и советы, как их избежать», - отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям Наталья Белоусова.

Согласно совместному исследованию МТС с «Компанией для всех возрастов» на тему дискриминации (буллингу) в корпоративной среде, больше 60% людей сталкиваются с буллингом на рабочем месте. Большинство случаев - психологическое давление на жертву травли, а объектом чаще становятся женщины, новые сотрудники и специалисты высокого уровня.

«Тему буллинга взрослых, в том числе в корпоративной среде поднимают крайне редко. Это делает проблему невидимой и незначимой для начальников, в то же время жертвы буллинга могут воспринимать ситуацию не столько как негативное явление, сколько как всеми признанные правила игры. Также присоединяется страх потерять работу, поэтому жертвы буллинга редко жалуются. Ведь как известно, «незаменимых сотрудников нет» и бывает легче уволить недовольных, чем разбираться с проблемой. Чтобы снизить шанс появления буллинга в коллективе, хорошо проводить мероприятия, направленные на сплочение коллектива, например, тренинги по тимбилдингу. Они могут быть полезны, когда уделяется внимание не только выполнению рабочих задач, но и психологической атмосфере, неформальному общению, способности сотрудников договариваться и решать возникающие противоречия», - отметила главный эксперт программы «Травли NET» Мария Афонина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.