Solar Dozor версии 7.9 прошел процедуру оценки соответствия ФСТЭК России

Программный комплекс Solar Dozor соответствует высокому уровню доверия, предъявляемому к средствам защиты информации в организациях, не обрабатывающих государственную тайну. Это подтвердилось в ходе очередной оценки соответствия Solar Dozor версии 7.9 требованиям ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Оценка соответствия подтвердила, что теперь и версия 7.9 может использоваться в системах обработки персональных данных (ИСПДн), в государственных информационных системах (ГИС), при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности включительно, а также в информационных системах общего пользования второго класса.

«Сертификация ФСТЭК по четвертому уровню доверия на государственном уровне подтверждает безопасность использования DLP-системы Solar Dozor и дает возможность нашим заказчикам уверенно применять решение для предотвращения утечек конфиденциальной информации, выявления признаков корпоративного мошенничества и превентивного обнаружения потенциальных угроз. У нас выстроен процесс регулярного прохождения оценки соответствия требованиям ФСТЭК России для новых версий системы. Получение положительной оценки для версии 7.9 позволит соответствующим организациям использовать все изменения и новую функциональность продукта в полной мере», — сказал Илья Лушин, директор портфеля продуктов защиты данных ГК «Солар».

Solar Dozor развивается, с каждой версией расширяя возможности для обеспечения безопасности конфиденциальных данных. В сертифицированной версии 7.9 реализована функциональность, дополняющая предыдущие версии Solar Dozor: расширение возможностей агентских модулей под управлением ОС Windows и Linux; поддержка расширенного списка отечественных СУБД и служб каталогов; интеграция с популярными отечественными мессенджерами для мониторинга и контроля обмена сообщениями и данными в организации; обогащение модуля UBA данными мессенджеров для более полной картины поведения сотрудников и выявления аномалий.

Возможность настройки политик по персонам в соответствии с должностью, статусом сотрудника, а также уровнем рисков и др.

Solar Dozor представлен на рынке 24 года, ключевыми особенностями продукта являются производительность, отказоустойчивость и масштабируемость. Решение полностью импортонезависимо — серверная и агентская части реализованы на базе отечественных платформ Linux. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Solar Dozor — система предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.