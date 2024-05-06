В Калининградской области антиспам решения МТС заблокировали более 16 млн нежелательных звонков за год

Цифровая экосистема МТС проанализировала звонки от спамеров и мошенников, поступившие жителям Калининградской области за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, за это время было заблокировано больше 16 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в регионе увеличилось примерно на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 3,8 млн минут несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 11,4 секунды. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям в Калининградской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Общий объем заблокированных нашими цифровыми сервисами спам-звонков в Калининградской области за год по продолжительности составил более семи лет. Понимая, что наши решения для защиты от нежелательных звонков действительно полезны для жителей региона, в этом году мы сделали доступной часть функционала для абонентов всех операторов в виде приложения «Защитник», – сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.