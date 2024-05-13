МТС заблокировала в Хакасии 15 млн нежелательных звонков с начала 2023 года

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Хакасии с начала 2023 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за это время заблокировала больше 15 млн вызовов или более шести лет несостоявшихся разговоров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и финансовые организации.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков в республике Хакасия превысил 3 млн минут. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе — 12 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время своим пользователям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту.

В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым — спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.