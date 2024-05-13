Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление активами и инвентаризацией» на платформе Security Vision 5

Security Vision сообщает о выпуске новой версии продукта «Управление активами и инвентаризацией» на платформе Security Vision 5. В новой версии продукта реализован улучшенный механизм сканирования и инвентаризации активов с автоматическим построением связей между активами и подсетями. Продукт содержит полноценный функционал работы в режиме MSSP-модели как для независимого управления активами нескольких организаций, так и для дочерних организаций Заказчика.

Добавлены новые типы объектов (базы данных и сетевые устройства) с глубоко проработанным атрибутивным составом, визуализацией и набором действий по администрированию и инвентаризации. Значительно усовершенствованы карточки ИТ-объектов и объектов ресурсно-сервисной модели, существенно расширен набор действий с активами.

Модель жизненного цикла активов переработана и приведена в соответствие с рекомендациями общепризнанной методики ITIL 4.

Наиболее значимые обновления

Сканирование, инвентаризация и загрузка активов

В автоматическом режиме проводится обнаружение, идентификация, инвентаризация и категорирование активов. Активы могут создаваться вручную, с использованием массовой загрузки из внешних файлов, а также из внешних источников с помощью большого набора интеграций (Active Directory, Службы каталогов, CMDB, сетевые сканеры, СЗИ и других).

Гибкие настройки продукта позволяют проводить инвентаризацию активов как по выбранным подсетям и диапазонам, так и по группам активов или конкретному активу.

Сканирование и инвентаризацию можно запускать вручную в любой момент времени либо настроить регулярное расписание. Широкий набор действий над активами предоставляет возможность получения детальной информации по активам с целью уточнения текущего состояния устройства или изменения его конфигурации. Удобные пуш-оповещения подсвечивают успех выполнения операций, а при наличии ошибок позволяют быстро определить их тип. Также в продукт встроены оповещения о результатах действий и сканирования через другие каналы связи: почту, telegram и другие, с возможностью их расширения и донастройки.

Обновленная модель данных и отображение объектов

Проработаны детальные связи между бизнес-объектами ресурсно-сервисной модели (бизнес-процессы, продукты, поставщики, помещения, оборудование) и ИТ-активами. Например, появилась возможность создать точное расположение актива в конкретном помещении с отображением его на плане помещения.

Глубокая декомпозиция ИТ-активов позволяет реализовать нужный уровень детализации инфраструктуры с использованием таких объектов, как Информационная система или СЗИ.

Добавлен объект База данных с возможностью автоматического обнаружения и контроля баз данных с механизмом актуализации данных об объектах и пользователях базы данных. Поддерживаются все основные производители баз данных (MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle и другие).

Расширен функционал работы с основными сетевыми устройствами (UserGate, Континент NGFW, ViPNet, Cisco ASA, Checkpoint и другими): сбор данных, получение настроенных правил и параметров конфигурации, выстраивание графа связей с объектами локальной сети, отслеживание активных соединений, а также выполнение активных действий над конфигурацией оборудования.

Переработан внешний вид отображения объектов для более удобной работы с активами. В частности, добавлен обновленный граф связей с наличием функционала выполнения действий над активами непосредственно из него, а также с функцией drill-down в каждый связанный объект; встроен таймлайн, отражающий хронологию жизненного цикла актива и действий над ним.

Расширено атрибутивное наполнение карточек как на уровне технических характеристик, так и бизнес-параметров.

Удобное представление в виде «дерева» позволяет выстраивать иерархическое представление по выбранным группам активов, их местоположению или организационной принадлежности.

Управление программным обеспечением

Полностью обновлен механизм управления программным обеспечением и контроля его использования. Оптимизирован подход по централизованному обновлению и удалению ПО на хостах, всё находится в едином окне и прозрачно для пользователя.

Расширен механизм маркировки и централизованного контроля за используемым ПО. Доступна возможность ведения белых и черных списков приложений, разрешенных и запрещенных версий.

Действия с активами

Существенно расширен набор действий над основными типами активов для получения детальной информации, администрирования, управления пользователями и для других целей. Действия доступны непосредственно с карточки объекта, а также с графа связей. Граф связей позволяет выполнять действия над любым связанным объектом. Удобная группировка действий позволяет быстро найти необходимое, а результат фиксируется в таймлайне, на карточке и в push-уведомлении.

Дашборды и библиотека отчетов

Создана полноценная карта сети, позволяющая отследить расположение активов по подсетям и их взаимосвязи.

Значительно расширен реестр отчетов, состоящий как из сводных отчетов с преднастроенной отправкой по расписанию, так и небольших отчетов по ключевым параметрам.

При этом графические конструкторы платформ Security Vision позволяют корректировать и создавать новые отчеты и дашборды в режиме no-code.