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«Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее

СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев: «Мы активно следим, какие новые виды обмана появляются в медиапространстве. За последний год мы наблюдаем рост количества уникальных схем обмана, направленных на злоупотребление программами лояльности и использование уязвимостей различных онлайн-бизнесов, в том числе онлайн-магазинов, маркетплейсов и т.д. Так, в 1 квартале 2024 г. мы обнаружили в 1,7 раза больше уникальных схем, чем за аналогичный период годом ранее».

Речь идет о схемах обмана со стороны клиентов по отношению к онлайн-магазинам и маркетплейсам, в том числе схемах, направленных на обогащение за счет: злоупотребления программами лояльности компаний (так называемый гейминг); выпрашивания денег в чатах поддержки под различными выдуманными предлогами (так называемый абьюз (от английского abuse ― злоупотребление, насилие) поддержки); обналичивания денег в обход установленных ограничений или условий банковского обслуживания (так называемый обнал); прямого обмана онлайн-компаний; использования уязвимостей в сервисе онлайн-продавцов. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Самой распространенной схемой (68% от общего числа), направленной на получение выгоды, является гейминг программ лояльности.

«Наши партнеры, в том числе онлайн-магазины и маркетплейсы, бесплатно получают от нас информацию о появлении таких схем, направленных конкретно против них. Создатели таких схем постоянно находят новые способы обмануть компанию или воспользоваться какой-то ее уязвимостью для того, чтобы обогатиться, а также пытаются вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. Если говорить о каналах распространения этих схем, то по нашим данным львиная доля из них находится в Telegram (почти 85%), около 8% ― в «ВКонтакте», 3% ― в «Дзене», – сказал СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев.

***

«Тинькофф Касса» — сервис приема онлайн-платежей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который работает по принципу одного окна: он помогает решать все вопросы онлайн-бизнеса по работе с финансами. «Тинькофф Касса» поддерживает прием платежей через все популярные методы оплаты ― в том числе через Tinkoff Pay, СБП, SberPay или картой, по ссылке, в приложениях, соцсетях и мессенджерах. Ежегодно к «Тинькофф Кассе» подключается более 20 тыс. новых партнеров.

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. «Тинькофф» реализует стратегию AI Banking и задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартирыИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк», обслуживающий более 32 млн клиентов.

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