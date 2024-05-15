Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы

Новая версия системы глубокого анализа трафика в технологических сетях PT Industrial Security Incident Manager упрощает контроль информационной безопасности крупных распределенных производственных структур. В PT ISIM появились новые функции, которые ускоряют доставку правил и индикаторов угроз, а также повышают удобство администрирования системы. Кроме того, в продукт была добавлена поддержка протоколов АВВ и «Энергомеры» для выявления опасных команд и аномалий.

«PT ISIM Overview Center теперь может автоматически скачивать с серверов Positive Technologies обновления PT ISTI (базы экспертных правил Positive Technologies для выявления угроз на промышленные инфраструктуры) и распространять их по защищенным каналам на все подключенные сенсоры PT ISIM. Это дает возможность пользователям сразу же получить доступ к актуальной информации об атаках и способах их выявления», — отметил Илья Косынкин, руководитель разработки продуктов для безопасности промышленных систем Positive Technologies.

В новой версии пользователь может входить в любой сенсор PT ISIM в иерархии с помощью учетной записи MaxPatrol SIEM. Для этого необходимо настроить интеграцию PT ISIM Overview Center и всех сенсоров PT ISIM с модулем PT Management and Configuration (PT MC). А если PT MC интегрирован c Active Directory, то можно входить под доменной учетной записью во все подключенные сенсоры PT ISIM.

В PT ISIM 4.5 теперь можно разграничить доступ к функциям PT ISIM Overview Center между аналитиками SOC и ИТ-администраторами. Появилась возможность подключать сенсоры, установленные в нескольких независимых организациях или дочерних зависимых обществах, к одной консоли PT ISIM Overview Center. Все пользователи смогут работать на общем сервере, но им будут доступны данные только от сенсоров своей организации.

В PT ISIM 4.5 вместе с новым пакетом экспертизы также появилась поддержка протоколов ABB и «Энергомеры». В частности, поддержка протокола CE_A компании «Энергомера», лидера российского рынка приборов для учета электроэнергии, позволяет обнаружить попытки эксплуатации уязвимостей в ее устройстве сбора и передачи информации CE805M.