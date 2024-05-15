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«Яндекс» защитил пользователей от более чем 320 млн нежелательных звонков с начала 2024 года

С января 2024 г. автоматический определитель номера (АОН) «Яндекса» зафиксировал 530 млн звонков с неизвестных номеров, в том числе в мессенджерах. Больше половины из них — 302 млн, или 57% — АОН определил как нежелательные и предупредил о них пользователей. Почти 25 млн звонков АОН автоматически заблокировал — тем, кто подключил эту функцию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С начала 2024 г. пользователи определителя номера «Яндекса» получили на 20% больше нежелательных звонков с незнакомых номеров, чем за тот же период 2023 г. Сильнее всего — на 19% — выросло количество звонков от мошенников. Предложений банковских услуг стало на 7% больше, а услуг страхования — на 5%. При этом звонков с предложением разного рода небанковских финансовых услуг стало на 38% меньше, а услуг связи — на 29% меньше.

Одна из популярных сейчас мошеннических схем — это когда людям звонят от имени операторов сотовой связи и предлагают продлить договор, для чего просят назвать код из смс. Другая распространенная схема — звонки в Viber или WhatsApp с номеров, похожих на телефоны известных компаний. Действуя по этой схеме, мошенники также добавляли в свой профиль в мессенджере логотипы популярных сайтов, которым люди склонны доверять.

Автоматический определитель номера (АОН) доступен в приложении «Яндекс с Алисой». Он защищает пользователей от звонков с неизвестных номеров, чтобы они не тратили на них время. С его помощью можно узнать, кто звонит, или заблокировать нежелательные звонки. АОН умеет блокировать звонки с рекламой финансовых услуг и нежелательные вызовы, в частности, от злоумышленников.

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