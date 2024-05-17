Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM)

Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В числе ключевых изменений продукта: поддержка новых каталогов пользователей: OpenLDAP и ALD PRO, подключение к произвольным ресурсам, нативная поддержка SIEM через CEF и LEEF формат логов, блокировка пользователя в PAM вручную, увеличенная максимальная длина пароля и пр. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В Indeed PAM 2.10 появилась возможность выбрать OpenLDAP и ALD PRO в качестве служб каталогов. Это нововведение расширяет возможности по импортозамещению службы каталогов Active Directory компании Microsoft. Теперь Indeed PAM поддерживает следующие каталоги пользователей: Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP и ALD PRO.

В обновленной версии продукта добавлен новый вид ресурсов — произвольные ресурсы — то есть такие ресурсы, которые не зарегистрированы в PAM-системе. Нововведение дает возможность подключаться к любым ресурсам без необходимости предварительно заносить их в РАМ. Такое обновление облегчит работу пользователям, которые создают виртуальные машины в рамках своей работы. Теперь ИТ-специалисты могут сразу подключаться к ним, не дожидаясь, когда администратор PAM внесет их в список ресурсов.

Также появилась возможность подключить Indeed PAM к SIEM-системе, не используя дополнительные коннекторы или парсеры, что освобождает заказчика от необходимости дополнительных доработок.

Ознакомиться с новыми функциональными возможностями и сценариями использования Indeed PAM можно на сайте компании «Индид».

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Компания «Индид» – российский разработчик программных средств управления и защиты доступа с 15-летним опытом работы. Все продукты самостоятельно разработаны на территории России. Программное обеспечение компании «Индид» включено в реестр российского ПО, подходит для реализации требований программы импортозамещения в России и помогает соответствовать требованиям НПА в сфере информационной безопасности (ГОСТ, ФСТЭК и др.).