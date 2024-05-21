Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»

Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операционной системой «Роса Хром».

Программный комплекс Indeed AM позволяет безопасно входить в операционную систему «Роса Хром» при локальном и удаленном доступе с помощью модуля Pluggable Authentication Module.

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости. Документ подтверждает работоспособность программного обеспечения Indeed AM (модуль NPS Radius Extension) при удаленном подключении по протоколам SSH, RDP и при локальном входе в ОС «Роса Хром 12», а также корректность функционирования продукта совместно с этой системой в рамках указанных сценариев.

Для получения доступа к операционной системе пользователю необходимо пройти процедуру усиленной аутентификации. Решение Indeed AM обеспечивает как однофакторную, так и двухфакторную аутентификацию. В первом случае достаточно указать логин и одноразовый пароль, а во втором нужно сначала использовать логин и пароль доменной учетной записи, а затем ввести одноразовый пароль.

Технологическая интеграция операционной системы «Роса Хром» и Indeed AM обеспечивает поддержку следующих технологий аутентификации – с помощью программного генератора паролей по алгоритму TOTP и посредством push-уведомлений, которые приходят в мобильное приложение Indeed Key.

Инструкция по настройке механизма усиленной аутентификации для ОС «Роса Хром» приведена на сайте компании «Индид».

«Роса Хром» создана на базе собственного репозитория Rosa 2021.1, программных пакетов и приложений и собственной среде сборки. Операционная система предназначена для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требований по информационной безопасности.

Включает «из коробки» полный набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки. Технологически совместима с другими сертифицированными решениями компании «Роса».

Программный комплекс Indeed AM внесен в реестр отечественного ПО и помогает организациям выполнять требования ГОСТ 57580.1-2017, которые касаются управления доступом и контроля над ним.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Количество высококритичных ИБ-инцидентов в России выросло в разы

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще