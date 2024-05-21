«Норникель» и «Ростелеком» будут совместно укреплять информационную безопасность горно-металлургической отрасли

«Норникель» и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. Его цель — разработка и внедрение решений для повышения киберустойчивости горно-металлургической отрасли. Документ подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде.

«Мы рады расширению нашего сотрудничества с одной из крупнейших горно-металлургических компаний России в сфере информационной безопасности. Значимость эффективной защиты от деструктивных кибератак на ведущие предприятия страны и критическую информационную инфраструктуру постоянно растет. Объединив усилия и компетенции “Ростелекома” и “Норникелем” мы сможем повысить киберустойчивость одной из важнейших отраслей страны в условиях растущих угроз», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Соглашение подразумевает комплексное взаимодействие для укрепления информационной безопасности горно-металлургической отрасли — одной из ключевых в российской экономике, где сосредоточена значительная часть критической информационной инфраструктуры страны. Стороны планируют совместно разрабатывать и совершенствовать решения для предотвращения утечек информации, контроля безопасности программного обеспечения и ограничения доступа к вредоносным информационным ресурсам. Среди направлений сотрудничества — принятие совместных мер для упрощения обмена информацией о проводимых в области информационной безопасности работах и разработка предложений по созданию отраслевого стандарта.

«Объекты критической цифровой инфраструктуры все чаще становятся целью выверенных и сложных атак. Это происходит во всех сферах экономики, в том числе и в промышленности. Мы считаем, что эта проблема комплексная, которую не решить усилиями отдельной компании. “Норникель” уделяет большое внимание построению и развитию системы информационной безопасности, но мы во многом зависим от рынка, от зрелости тех решений, которые предлагаются. “Ростелеком” является одним из лидеров этого рынка. Синергия наших усилий по выработке лучших практик, стандартов, решений не только будет способствовать укреплению безопасности наших компаний, но и станет весомым вкладом в развитие российского рынка информбезопасности в целом», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.