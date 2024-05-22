19% детей жалели о некоторых своих публикациях в сети

По данным исследования* команды Kaspersky Safe Kids, которое было представлено в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend в Красноярске, почти каждый пятый опрошенный ребенок жалел о некоторых публикациях, которые делал в сети. Это могла быть информация как о себе, так и о других людях. Например, 7% подростков 11–17 лет признались, что выкладывали на своих страницах или отправляли кому-то в личных сообщениях фото и видео очень личного или неприличного характера. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Данные, полученные в результате опроса, затрагивают проблему овершеринга, то есть публикации в сети избыточной информации о себе. Школьники оставляют на страничках в соцсетях данные о месте жительства, своих родственниках, выкладывают личные фотографии, дополняя их историями из жизни. Такая открытость может сыграть с авторами контента злую шутку, ведь этой информацией могут воспользоваться мошенники, применяя методы социальной инженерии, чтобы втереться к ребенку в доверие и выманить деньги или данные. Кроме того, юные пользователи могут столкнуться с онлайн-грумингом — попытками злоумышленников установить с ними доверительные отношения для получения приватных фотографий, видео или даже встреч в реальной жизни. Если им это удается, они могут начать шантажировать ребенка.

В ходе опроса 16% детей признались, что к ним пытались втереться в доверие незнакомые взрослые. При этом они не всегда рассказывают об этом: так, о подобных случаях знают только 8% родителей.

«Хотя родители часто учат своих детей не общаться с незнакомцами в реальной жизни, они не всегда предупреждают, что важно соблюдать такую же меру безопасности в цифровом мире. Злоумышленники нередко прибегают к приемам социальной инженерии, чтобы завоевать доверие несовершеннолетних. Для этого они, например, выдают себя за сверстников или используют информацию об интересах, которую сам ребенок мог разместить у себя в открытом аккаунте в соцсетях. При этом 29% родителей не знают, какие сведения о их детях есть в интернете. Стоит помнить, что угрозы из виртуального мира могут иметь реальные последствия, и выстраивать доверительные отношения с ребенком просто необходимо, чтобы в случае возникновения проблемы он не стеснялся рассказать о ней», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

* Опрос был проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в 2023 г. среди родителей и их детей в возрасте 3-17 лет из крупных городов России. Всего опрошено 2032 человека.