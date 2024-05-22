ГК «Солар» планирует меры по повышению киберустойчивости горно-металлургической отрасли

ГК «Солар» наращивает усилия в области комплексного укрепления безопасности в горно-металлургической отрасли — одной из ключевых сегментов отечественной экономики, объекты которой отнесены к критической информационной инфраструктуре (КИИ) России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, в 2023 г. промышленность вошла в топ-5 наиболее пострадавших от хакеров отраслей: на нее пришлось 7% кибератак. Эксперты «Солара» отметили возросший интерес злоумышленников к объектам КИИ и прогнозировали увеличение доли деструктивных атак на российские организации.

Цель, которую ставит перед собой компания — повысить киберустойчивость горно-металлургической отрасли в свете растущих угроз, а также учитывая сложность и масштабность производственных процессов. В портфеле компании отечественные ИБ‑решения и сервисы, способные обеспечить высокий уровень безопасности и защитить активы предприятий. Например, DLP-система Solar Dozor используется для мониторинга и предотвращения несанкционированной передачи конфиденциальной информации за пределы организации. IdM‑cистема Solar inRights для управления учетными записями и правами доступа обеспечивает централизованный контроль над учетными данными и действиями пользователей, чтобы минимизировать риски несанкционированного доступа к КИИ. Для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО предусмотрено решение Solar NGFW — межсетевой экран нового поколения с высокой производительностью, современным веб‑интерфейсом и автоматизацией рутинных операций. Для защиты от SQL-инъекций и XSS‑атак применяется технология WAF в рамках сервиса защиты веб‑приложений. Обеспечить всестороннюю защиту критически важных систем управления производством способен центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, который объединяет в себе людей, процессы и технологии для отражения киберугроз в реальном времени.

Взаимодействуя с экспертами индустрии, «Солар» будет определять главные задачи и перспективные направления, чтобы развивать и совершенствовать комплексное предложение кибербезопасности, наиболее актуальное для горно-металлургической промышленности. Обмен лидирующих технологических компаний сведениями о деятельности в сфере кибербезопасности необходим в интересах распространения лучших практик. Также в планах «Солара» подготовка предложений по созданию отраслевого стандарта, который закрепит и формализует эти практики.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 1000 компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры России в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.