«Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик решений в области информационной безопасности ГК InfoWatch и участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения «Группа Астра» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут совместно работать над повышением безопасности российских ИТ-решений, защищенности данных отечественного бизнеса и промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В рамках партнерства ГК InfoWatch и «Группа Астра» синхронизируют продуктовые линейки и планы по разработке, а также обеспечат совместимость своих решений. Первым шагом партнеров стало завершение совместного тестирования операционной системы Astra Linux и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor, результаты которого подтвердили успешную интеграцию продуктов и их совместимость. Внутренние средства безопасности ОС Astra Linux и решение ГК InfoWatch взаимно дополняют функционал друг друга и формируют единый контур защиты данных компании-заказчика, повышая безопасность данных и снижая риски утечек.

В ближайшем будущем сотрудничество коснется участия компаний в Доверенном российском репозитории. Этот ресурс разработан «Группой Астра» и предлагает программные продукты, прошедшие проверку на совместимость с операционной системой Astra Linux. Репозиторий обеспечивает пользователям безопасность и корректную работу загружаемого программного обеспечения. InfoWatch Traffic Monitor будет включен в перечень ПО, доступного для пользователей ОС Astra Linux.

Еще одна из важных задач партнерства ГК InfoWatch и «Группы Астра» – совместная аналитическая работа по формированию лучших практик в области защиты данных в отечественных операционных системах, повышению безопасности российских ИТ-решений и укреплению цифрового суверенитета России. Успешное сотрудничество подчеркивает важность командной работы в сфере ИТ, где совместные усилия приводят к созданию лучших технологических решений, отметили в руководстве компаний.

«Для всех программных продуктов крайне важно работать на российских операционных системах – бизнесу необходим широкий спектр работоспособного софта, совместимого с отечественными ОС, который будет закрывать ежедневные рабочие задачи компаний. Поэтому мы считаем ценным сотрудничество с «Группой Астра» и обеспечение совместимости DLP-системы Traffic Monitor с ОС Astra Linux. Сегодня наше решение используют более 1000 заказчиков и для них это станет отличным бенефитом: при установке OС Astra Linux и DLP-системы Traffic Monitor компания получает два сертифицированных решения, совместимость которых подтверждена и протестирована. Это позволит использовать все возможности OС и DLP-системы с максимальным уровнем удобства и безопасности», – отметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

«Наша ключевая ставка - информационная безопасность. Мы активно наращиваем экспертизу в данном направлении и усиливаем взаимодействие с лидерами рынка ИБ. Наши заказчики используют продукты ГК InfoWatch и «Группы Астра» или планируют применять их в связке. Тесное технологическое сотрудничество позволит своевременно обеспечивать взаимную адаптацию продуктов и создавать новые комплексные защищенные решения под потребности рынка», – сказал генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ГК InfoWatch — российский разработчик решений в области информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации компаний-участников цифровой экономики. ГК InfoWatch была основана в 2003 г. Натальей Касперской. Решения ГК InfoWatch прошли сертификацию на соответствие требованиям ФСБ, ФСТЭК России и отраслевым стандартам, включены в Реестр отечественного ПО, компания имеет 28 запатентованных технологий для оптимизации работы отдела ИБ. В числе клиентов – банки, телекоммуникационные операторы, промышленные компании и государственные организации.