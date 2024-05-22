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«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева

«Лаборатория Касперского» и Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, и Игорь Рябоконь, директор Государственного биологического музея им. К. А.Тимирязева. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Организации планируют объединить усилия для формирования благоприятных условий культурного досуга и просвещения населения, развития социальной и творческой активности, организации мероприятий в области просветительской и образовательной деятельности. Более того, «Лаборатория Касперского» создаст на территории музея мультифункциональную выставочную площадку, где можно будет познакомиться с природой цифровых угроз, узнать о схожести биологических и цифровых вирусов, а также о том, как от них защититься. Отдельную экспозицию планируется посвятить развитию, использованию и рискам искусственного интеллекта.

Сотрудничество ученых и технологических компаний позволяет обеим сторонам увидеть новые точки роста, реализовать проекты, несущие пользу окружающему миру и человечеству.

«Для нас большая честь сотрудничать с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева, поскольку музей, как и компания, — это „живой“ организм, который системно занимается просветительской и экспериментальной работой в своей области. Миссия музея — привлекать внимание людей к изучению науки о жизни, природе и нас самих. Миссия «Лаборатории Касперского» — строить безопасный мир. Наши миссии взаимосвязаны, ведь только понимая процессы, происходящие вокруг, можно сделать мир лучше и безопаснее», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Наш музей задумывался более 100 лет назад как музей нового типа — музей-лаборатория, не ограничивающийся в своей популяризаторской деятельности азбукой науки, но знакомящий своих посетителей со всеми актуальными вопросами естествознания, приемами и методами научного исследования. Этих принципов мы придерживаемся и сегодня. Вот почему сотрудничество с «Лабораторией Касперского» так ценно для нас. Ведь в работе ученых-биологов и разработчиков передового защитного ПО много общего: они постоянно следят за непрерывно меняющимся миром, интерпретируют и адаптируют под имеющуюся базу новую информацию, ставят перед собой новые вопросы и вызовы, ищут ответы на них», — отметил Игорь Рябоконь, директор Биомузея.

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